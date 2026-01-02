Cum să bei responsabil. Regula celor trei pahare, explicată de părintele Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana le oferă credincioșilor îndrumări privind consumul responsabil de alcool în perioada sărbătorilor. El susține că, în tradiția creștin-ortodoxă, nu există o interdicție absolută împotriva consumului de băuturi alcoolice, însă beția reprezintă un păcat care afectează atât sănătatea, cât și echilibrul spiritual.

Potrivit părintelui Vasile Ioana, consumul excesiv de alcool și lăcomia pot deveni pericole reale, iar sărbătorile trebuie trăite cu responsabilitate și grijă față de ceilalți.

„Problema cea mai mare pe care o are omul modern astăzi este cronicizarea păcatului lăcomiei. Ne dorim multe să avem multe, mult şi atunci acest mai mult, mai bine, mai frumos, mai mult, mai deștept, mai mare… Acest „mai mult” este o lăcomie, pentru că are în spate are dorința de a acapara cât mai mult”, continuă părintele Vasile Ioana.

Părintele Vasile Ioana atrage atenția că nu ar trebui consumate mai mult de trei pahare de alcool. Mai ales după mesele îmbelșugate de Crăciun și Revelion, excesul de băuturi alcoolice poate afecta ficatul, potrivit acestuia.

„Nu mai mult de trei pahare. De ce? Pentru că ficatul e obosit. Creierul e obosit. Noi, dacă băgăm această substanță în noi, substanța aia ne dirijează. Cică dracu’ a pus în pahar trei picături de sânge. Una de sânge de maimuță, că după ce bei începi așa să te scălâmbăi, să faci așa urât, o picătură de sânge de leu, că tu ești mare, tare, grozav, și o picătură de sânge de porc. Devii ca porcul. Te-ai făcut ca un porc. Deci dacă tu bei mult, ești întâi maimuță, după aia ești leu și după aia ajungi să fii un porc”, mai spune părintele.

După Crăciun și Revelion, șirul sărbătorilor nu se încheie pentru români. Pe 6 ianuarie, credincioșii sărbătoresc Botezul Domnului, cunoscut și sub numele de Bobotează, un moment important în calendarul ortodox, care marchează momentul în care Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan. A doua zi, pe 7 ianuarie, este Sfântul Ioan, prilej de sărbătoare pentru toți cei care poartă acest nume. Având în vedere că Ioan este unul dintre cele mai răspândite nume din România, aceste zile devin un moment special de reuniune în familie.