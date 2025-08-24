„Tătuțu” revine cu sezonul 2! Lupta pentru putere se întețește

Serialul „Tătuțu”, produs de PRO TV și continuare a fenomenului „Clanul”, revine în această toamnă cu un al doilea sezon pe micile ecrane. Echipa de producție promite să ducă povestea la un nivel superior de intensitate. Delia Mihai, Head of Fiction Production la PRO TV, a vorbit în cadrul unui interviu pentru EVZ despre ce aduce nou acest sezon, despre evoluția personajului principal și despre cum a fost construit universul narativ care a cucerit deja un public numeros.

„Sezonul 2 este mult mai concentrat pe acțiune. Clanurile se ramifică, lupta pentru putere devine una deschisă, iar personaje care păreau secundare în primul sezon ajung acum în prim-plan”, a explicat Delia Mihai. Ea a subliniat că, dacă primul sezon a pus bazele universului „Tătuțu”, acum miza este ridicată, tensiunea crește.

Serialul explorează dinamica clanurilor, jocurile de putere, trădările și conflictele care definesc această lume, punând în centrul atenției personaje complexe și situații limită. Primele episoade din „Tătuțu” sunt deja disponibile pe platforma VOYO.

Experiența acumulată în primul sezon a fost esențială pentru consolidarea celui de-al doilea. „Am perfecționat felul în care integrăm AI-ul și modul în care reușim să interconectăm poveștile”, a spus Delia Mihai.

Din punct de vedere dramaturgic, echipa a înțeles care personaje au nevoie de mai multă profunzime și cum poate fi readus în prim-plan elementul istoric. Întrucât acțiunea are loc cu două decenii în urmă. „Am introdus mult mai multe detalii și texturi care să transmită acea epocă. Toate aceste lecții ne-au ajutat să construim un sezon 2 mai solid, mai autentic și mai intens”, a adăugat ea.

Personajul principal trece printr-o evoluție dramatică. „Tătuțu' din Clanul și cel din serialul Tătuțu’, deși seamănă în multe feluri, sunt două personaje diferite, pentru că aici urmărim devenirea lui”, a explicat Delia Mihai.

În noul sezon, protagonistul este prins „în menghina propriilor alegeri”, mai aproape ca oricând de visul său: acela de a deveni un lider interlop temut și respectat. „Învață ce înseamnă trădarea, ce înseamnă să iubească din nou și ce înseamnă puterea dusă până la extrem”, spune ea. Head of Fiction Production la PRO TV subliniază că fanii vor descoperi un Tătuțu’ mai vulnerabil, dar și mai periculos.

Publicul a reacționat cu entuziasm la primul sezon. Iar producătorii se așteaptă ca această energie să se păstreze.

„Comunitatea de fani a Clanului și a lui Tătuțu' este extrem de numeroasă, iubitoare și apropiată. Reacțiile după primul sezon au fost extraordinare, ne-au dat încredere și energie. Acum așteptăm ca entuziasmul lor să fie la fel de intens și să primească sezonul 2 cu aceeași pasiune”, a declarat Head of Fiction Production PRO TV.

Întrebarea care stă pe buzele fanilor este dacă povestea va continua și cu un al treilea sezon. Delia Mihai spune că echipa creativă privește mereu înainte.

„Tătuțu’ este un univers cu atâtea margini de explorat și atâtea nuanțe încât mereu ne gândim la cum poate continua povestea. Jumătatea de promisiune ne aparține, am pus pe masă un sezon 2 intens și ambițios. Cealaltă jumătate depinde de spectatorii noștri, pentru că doar reacția lor poate transforma aceste planuri într-o realitate”.