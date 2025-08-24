Vremea Ciclon peste România, cu rafale de 80 km/h. Cod galben în 15 județe







Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru 15 județe din România, duminică, cu rafale care pot atinge 80 km/h în anumite zone, potrivit ANM.

Atenționarea, valabilă între 24 august, ora 10, și 24 august, ora 20, semnalează intensificări temporare ale vântului în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, iar autoritățile recomandă prudență sporită în circulație și în zonele expuse.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, vântul va avea intensificări temporare, cu rafale între 50 și 60 km/h, iar local și pe arii restrânse se pot înregistra rafale de 70–80 km/h.

Atenționarea cod galben reflectă o condiție meteorologică care poate afecta traficul rutier, transportul aerian și activitățile în aer liber, în special în zonele de deal și munte, unde vântul se poate intensifica suplimentar.

Meteorologii au precizat că intensificările de vânt nu se limitează doar la regiunile menționate, ci pot apărea și în alte zone ale țării, local și temporar, cu viteze între 30 și 45 km/h.

ANM subliniază că evoluția fenomenelor poate fi imprevizibilă, iar avertizările vor fi actualizate dacă se vor înregistra intensificări neobișnuite, prin mesaje de tip nowcasting, pentru a informa rapid populația și autoritățile locale.

În contextul codului galben, autoritățile locale și naționale au transmis recomandări pentru populație și pentru instituțiile responsabile cu siguranța publică.

Prefecturile din județele vizate au fost alertate să monitorizeze situația și să intervină în caz de incidente provocate de vânt.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza pe drumurile expuse și să evite parcarea vehiculelor sub copaci sau stâlpi de electricitate, iar operatorii de transport feroviar și aerian au fost informați pentru a lua măsurile necesare în vederea prevenirii întârzierilor sau incidentelor.

În plus, populația este încurajată să urmărească canalele oficiale de comunicare ANM și autoritățile locale pentru eventuale actualizări.

În caz de fenomene mai severe, cum ar fi vijelii sau ploi torențiale, instituțiile abilitate vor emite avertizări suplimentare, pentru a proteja bunurile și viețile oamenilor.

Pe termen scurt, codul galben de vânt poate avea efecte semnificative asupra traficului rutier, asupra rețelelor de electricitate și asupra activităților agricole, în special în zonele afectate de rafale puternice.

Din perspectivă regională, astfel de fenomene sunt tipice perioadei de tranziție dintre vară și toamnă, însă intensitatea rafalelor poate genera daune materiale dacă nu se respectă recomandările autorităților.

Administrația Națională de Meteorologie menționează că evoluția codului galben depinde de dinamica fronturilor atmosferice, iar monitorizarea permanentă va permite ajustarea avertizărilor în timp real.

În plan social și economic, populația și autoritățile locale trebuie să fie pregătite pentru întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică sau pentru restricții în circulație, până la încheierea atenționării.