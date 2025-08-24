Monden Primarul Clujului, demonstrație cu coasa, în ograda din Răchițele







Primarul Clujului, Emil Boc, a profitat de aceste zile de weekend și s-a întors acasă la Răchițele. Fiindcă iarba verde nu e nicăieri ca acasă. Acolo, primarul Clujului s-a filmat făcând una dintre activitățile sale preferate. A cosit în ograda casei. La coasă, Emil Boc e tot atât de firec ca în biroul din Primăria Cluj-Napoca.

Chiar dacă a plecat de patru decenii de la țară, Emil Boc nu a uitat cum se dă cu coasa. Pentru a îngriji ograda casei părintești din Răchițele, Emil Boc nu a mers pe varianta mai ușoara a motocoasei. A pus mâna pe coasa moștenită din bătrâni și a pornit la muncă. De-altfel, Emil Boc are o formă fizică de invidiat. S-a echipat de muncă în blugi și în tricoul de sub care se intuiește un corp bine lucrat.

Cositul ierbii nu e una dintre cele mai ușoare acțiuni. Astfel că, primarul Clujului a și transmis un mesaj pentru toți iubitorii de sport, care vor să facă activități fizice în natură: „Vreți să dăm burta jos? Haideți la coasă, spor la treabă!”. După ce a dat startul simbolic la Women Rally, s-a fotografiat cu participantele, primarul Clujului nu a uitat că are treabă și acasă. "La țară avem o vorba aia: cine e bun la petrecere, trebuie să fie bun și de mers la coasă", e una dintre învățăturile părintești pe care primarul nu numai că nu le-a uitat, dar le și pune în practică.

Emil Boc e obișnuit cu coasa, nu a uitat mișcările specifice. Are o tehnică impecabilă, Face mișcări largi, brazdele cad parcă fără nici un efot, una după alta. Are postura corectă, rotații de corp atât cât e necesar. Și stăpânește și tehnica ascuâirii coasei. Mai întâi a luat o mână de iarbă din brazdă și a șters coasa. Apoi a luat cutea din teaca pusă la șold și a început să o ascută cu mișcări de dute- vino care nu lasă nici o urmă de îndoială că a făcut asta de multe ori.

„Iarba verde de acasă! Vă arăt cum se face și o ascuțire de coasă. Așa sănătoasă. Cu mâna stângă se curăță coasa. Iei cutea și ascuți așa. Foarte important să ascuți vârful...Mergem mai departe dragă cosaș”, a fost mesajul lui Emil Boc.

În doar câteva ore, Emil Boc a stârnit aproape 1700 de comentarii la filmulețul său de la coasă. Cei mai mulți comentatorii apreciază gestul primarului și că nu a uitat de unde a plecat. Poate cel mai surprinzător comentariu vine de la Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Bucureștiului. "Mi-ar plăcea să mă învățați si pe mine mișcarea. Am încercat în adolescență, dar nu prea pridideam...", spune Ciprian Ciucu.

Cei mai mulți urmăritori apreciază tehnica. "Corect. Și mai ales pentru un primar este ,poate, una din cele mai mari relaxări. Felicitari, domnule primar, Emil Boc. Sunteți ce trebuie", spune un urmăritor. "Se vede ca ati cosit de foarte tânăr ! Așa eram toti copiii de la țară. Abia așteptam să vina 15 septembrie să înceapă școala la Cluj. Dar a fost foarte frumos ! Vă felicit că nu ati uitat să mânuiti coasa !", a spus un alt admirator.