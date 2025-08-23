Monden Oana Boc, soția primarului, copilot în singura competiție automobilistică dedicată femeilor, Women Rally







Women Rally 2025 a început aseara cu prezentarea echipajelor pe platoul din fața Cluj Arena. Este singura competiție automobilistică dedicată femeilor, din România. În spatele proiectului e medicul Laura Savu.

Laura Savu a practicat din copilarie kartingul de performanța. A participat la multe concursuri de automobilism. A organizat alături de soțul ei nouă ani la rând Raliul Clujului, etapa de Campionat Național. Obiectivul său e să încurejeze doamnele și domnișoarele să aibă încredere în abilitățile în traficul de zi cu zi.

Startul simbolic al competiției a fost dat de primarul Clujului, Emil Boc. Supriza competiției a fost însă prezența soției primarului. Oana Boc intră în competiție. E copilotul Laurei Savu, organizatoarea evenimentului. Laura Savu, stomatolog și antreprenor are o pasiune aparte pentru mașini. O doamnă a cărei tenacitate și eleganță a remarcat-o și Emil Boc. Primarul spune că Laura Savu știe să-și urmeze obiectivele, e genul rar care dacă o dai afară pe ușă intră pe geam. Dacă o dai afară și pe geam, intră elegant, cu zâmbetul pe buze, pe gaura cheii.

O adevărată escadrilă de mașini intră azi în competiție. Toyota Land Cruiser., Ford Mustang Mach-E, Range Rover Sport, BMW-uri coupe și SUV-uri, Mazda CX-30, Audi A4 și A5. Toate conduse de doamne superbe. Printre participante se află și marea campioană, prima campioană olimpică a României la judo, Alina Dumitru. Care nu e la prima participare la Women Rally. Campioana se întoarce cu drag la Cluj, locul unde spune că a trăit 13 ani de mari satisfacții.

Competiția propriu-zisă va avea loc sâmbătă, în parcare VIVO Mall, unde concurentele își vor demonstra îndemânarea și curajul la volan. Oana Boc spune că în viața de zi cu zi are un stil de condus care e caracterizat sportiv. Indiferent cum e caracterizat stilul ei de condus, Oana Boc știe că o face bine. "De-altfel, la prima manșă de concurs din cadrul celei de-a doua etape a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service 2025, Trofeul ClarSanit, fetele dau tot ce au mai bun pe traseu. Cu stil, curaj și cu multă adrenalină!", spun organizatorii.