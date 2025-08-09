Social Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident la Super Rally Timișoara







Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat sâmbătă într-un accident la Super Rally Timișoara, competiție desfășurată în centrul orașului. Acesta se afla la volanul mașinii tatălui său, un Audi R8 GT3. Copilotul a fost rănit.

Marco Leu conducea mașina tatălui său, un Audi R8 GT3, când a lovit o altă mașină parcată. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

„În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de raliu, un pilot în vârstă de 22 de ani, a ieşit cu autovehiculul pe care îl conducea în afara pistei de raliu de pe Bulevardul I.C. Brătianu, intrând în coliziune cu un autoturism parcat. În urma impactului a rezultat o victimă, respectiv un bărbat de 64 de ani, copilot în autovehicul”, au anunțat reprezentanții IPJ Timiş.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Incidentul s-a petrecut la Super Rally, competiție creată de Mihai Leu, iar ediția din acest an îi era dedicată chiar acestuia. Evenimentul trebuia deschis de Marco Leu, la volanul Audi-ului R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Evenimentul reunește 26 de piloți de top din țară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piața Iancu Huniade și Parcul Service amenajat în parcarea Modex din centrul Timișoarei.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente și recunoașteri, iar de la ora 14:00 sunt programate manșele oficiale care vor decide câștigătorii. Festivitatea de premiere este prevăzută la ora 16:00, în Parcul Service.

Pe lista de start se regăsesc piloți din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift și circuit. Printre cei mai titrați se află Vali Porcișteanu, campion național absolut de raliuri, alături de alte nume consacrate și tineri talentați.