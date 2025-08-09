Social Un avion s-a prăbușit în curtea unei fabrici din Arad. Două persoane au murit







Din cuprinsul articolului Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Arad

Sâmbătă, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea companiei Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.

Sâmbătă, ISU Arad a anunțat că a avut loc un accident aviatic. Potrivit instituției, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu. Din primele informații, avionul ar fi căzut în curtea Astra Vagoane din Arad.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. De asemenea, au fost trimise și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a mai transmis ISU Arad.