Accident cu cinci maşini pe A2, sensul Constanţa - Bucureşti. Traficul se desfășoare cu restricții







Un accident rutier a avut loc astăzi pe Autostrada A2, la kilometrul 161, pe sensul către București, în apropierea localității Cernavodă, județul Constanța. În incident au fost implicate cinci autovehicule, care au rămas blocate pe banda a doua de circulație.

Potrivit primelor date, nu au fost raportate persoane încarcerate sau victime. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, printre care Detașamentele Medgidia și Cernavodă, cu autospeciale de stingere și echipaje SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române precizează că traficul este dirijat pe prima bandă și pe banda de urgență, iar circulația se estimează că va reveni la normal în jurul orei 14:00.

„Cinci autovehicule au fost implicate într-o coliziune pe Autostrada A2 sens Constanţa – Bucureşti, la kilometrul 161, în zona localităţii Cernavodă, judeţul Constanţa, rămânând imobilizate pe banda a doua”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Accidentul rutier a avut loc pe a doua bandă a autostrăzii, blocând circulația în zonă, însă fără a înregistra victime. În urma impactului, autoturismele implicate au rămas imobilizate pe carosabil.

Autoritățile anunță că traficul este dirijat momentan pe prima bandă și pe banda de urgență, iar reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 13:00.

Martorii din trafic au raportat întârzieri semnificative, unul dintre șoferi afirmând pe pagina de Facebook „A2 – Autostrada Soarelui” că deplasarea se face foarte greu, cu perioade prelungite de staționare. O altă șoferiță a menționat că nu a stat mult în coloană, deoarece accidentul s-a produs recent, iar poliția era deja la fața locului.

Poliția rutieră desfășoară cercetări pentru a stabili cauzele producerii incidentului, iar până atunci circulația se desfășoară cu restricții pe tronsonul afectat.