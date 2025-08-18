Sport A murit un celebru pilot de raliuri. S-a întâmplat chiar în timpul unei competiții







Motorsportul românesc traversează un moment de doliu după ce pilotul Dan Bodea, fost campion național, a murit în urma unui accident grav produs pe circuit, chiar în timpul unei competiții oficiale, după cum anunță Federația de Automobilism Sportiv.

Evenimentul dramatic s-a petrecut la Câmpulung, unde era programată a patra rundă a Campionatului Național de Rally Cross. Potrivit martorilor, în timpul unei manșe de concurs, un automobil a derapat, a pierdut aderența și a părăsit traseul stabilit, ajungând direct în zona tehnică. În acel spațiu se aflau mai multe persoane, printre care și Bodea. Impactul a fost devastator.

Sportivul a fost lovit violent și aruncat la pământ, alături de o altă persoană aflată în apropiere. Personalul medical prezent la eveniment a intervenit imediat și a acordat primul ajutor. Ambele victime au fost transportate la spital, dar, în ciuda eforturilor medicilor, viața pilotului de raliuri nu a mai putut fi salvată. Celălalt rănit se află în afara pericolului vital și primește îngrijiri.

Moartea pilotului a zguduit lumea sportului cu motor din România. Colegii săi de generație, prietenii și membrii echipei au reacționat cu șoc și durere la vestea pierderii.

Federația Română de Automobilism Sportiv a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune, exprimându-și regretul profund pentru dispariția sportivului. Organizația a precizat că siguranța piloților și a echipelor rămâne o prioritate, iar autoritățile desfășoară deja o anchetă pentru a clarifica împrejurările accidentului.

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis FRAS.

Dan Bodea, campion național în 2017, era considerat un nume respectat în motorsportul românesc, fiind recunoscut pentru determinarea și performanțele sale. Dispariția sa neașteptată lasă un gol uriaș în rândul comunității de profil, dar și în inimile celor care l-au cunoscut.