Economie Mercedes avertizează! Interdicția motoarelor cu combustie din 2035 va prăbuși piața auto europeană







Mercedes atacă decizia aberantă a UE. O mutare strategică care anunță o posibilă schimbare de optică.

CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Källenius, a cerut „un test de realitate” privind planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea mașinilor cu motoare termice din 2035. Avertizând că o astfel de măsură, dacă va fi aprobată după revizuirea de la finalul acestui an, ar putea duce la „prăbușirea pieței auto europene”.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane Handelsblatt și vin pe fondul unei cereri scăzute pentru vehiculele electrice, fenomen care a determinat compania să își reconsidere obiectivele de electrificare totală. Industria auto are nevoie de ajutor, nu de bariere.

Källenius a subliniat că, deși tranziția către mobilitatea cu emisii reduse este esențială, aceasta trebuie realizată „într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic”, evitând ignorarea rolului economic și a diversității nevoilor consumatorilor. Mercedes, ca și alți producători auto, consideră că păstrarea unei game variate, care să includă atât vehicule electrice, cât și modele cu motoare pe combustie, este cheia menținerii competitivității.

La începutul acestei luni, Källenius a dezvăluit că Mercedes-Benz intenționează să lanseze 18 noi modele până în 2027, jumătate electrice și jumătate cu motoare cu combustie în diverse configurații. CEO-ul spune că va fi „probabil cea mai intensă perioadă de lansări din istoria [Mercedes]” pe parcursul a trei ani.

Aceste vehicule vor fi conforme până în 2035, însă este clar că Mercedes vrea să le vândă și după acea dată. Cu administrația Trump din SUA care a inversat majoritatea amenzilor CAFE și a eliminat regulile stricte privind emisiile, Mercedes speră ca o abordare similar de permisivă față de motoarele cu combustie să fie adoptată și în Europa.

În contextul intrării pe piața europeană a numeroase modele electrice performante și accesibile din China, este posibil ca legiuitorii locali să își schimbe poziția față de interdicția planificată, pentru a proteja industria auto europeană.

Mercedes se alătură altor mărci, precum Porsche, care au renunțat la planurile de electrificare completă în termen scurt.

Constructorii avertizează că o interdicție bruscă a motoarelor cu combustie ar putea crea un vârf temporar al vânzărilor înainte de intrarea în vigoare a legii, urmat de o scădere abruptă, pe măsură ce consumatorii s-ar orienta către producători din afara UE, inclusiv către concurența tot mai agresivă a vehiculelor electrice chinezești.

În acest context, Mercedes speră ca factorii de decizie europeni să adopte o abordare mai flexibilă, care să susțină atât obiectivele climatice, cât și stabilitatea industriei auto.