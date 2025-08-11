Social Mutare strategică a Ungariei chiar în inima României. Planul pentru o comoară neprețuită







O nouă mină de sare va fi deschisă în județul Cluj, marcând un pas important pentru industria extractivă din Europa Centrală. Investiția maghiară vizează transformarea exploatării într-un model modern, eficient și ecologic, după ce concesiunea a fost obținută în 2024, iar cererea regională de sare a crescut semnificativ din cauza conflictelor din est.

Compania maghiară Salt-Veres Zrt., deținută de o familie cu experiență în domeniul minier, a primit licența de exploatare pentru o mină de sare situată în Valea Florilor, Cluj, după o perioadă îndelungată de proceduri începută în 2009. Licența a fost acordată în decembrie 2024, într-un context economic tensionat, afectat de închiderea minelor din Ucraina, care a perturbat aprovizionarea cu sare în regiune.

Potrivit declarațiilor reprezentantului companiei, Márton Veres, zăcământul a fost explorat încă din anii '80, iar infrastructura logistică, inclusiv o cale ferată electrică cu ecartament dublu, este deja existentă, ceea ce facilitează reluarea activității.

Concesiunea este valabilă pentru 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire, iar estimările preliminare indică o capacitate economică de extragere de circa 30 milioane de tone de sare. Proiectul intenționează să atingă o producție anuală de 800.000 de tone în următorii 2-3 ani, oferind o sursă stabilă și competitivă pe piața regională.

Investiția include tehnologii moderne inspirate din modelul minelor germane, cu combine electrice și un sistem automatizat care minimizează impactul asupra mediului și asupra comunității locale. Numărul angajaților va fi redus, iar operațiunile vor fi concentrate în subteran, evitând astfel poluarea fonică.

Această mină de sare are potențialul de a schimba radical piața sării din Europa Centrală și de Est. Pe lângă acoperirea unei părți importante din cererea internă a Ungariei, producția poate satisface în totalitate necesarul Slovaciei, Croației și Serbiei.

Datorită purității de 99% a sării extrase, aceasta este atractivă pentru industriile chimică, farmaceutică și alimentară, dar și pentru utilizarea ca material antiderapant sau în hrana animalelor.

În contextul în care Salrom, compania de stat română, acoperă majoritar piața românească, această investiție externă indică o competiție serioasă și un potențial reechilibrare a pieței regionale, potrivit infostart.hu.