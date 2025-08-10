Social

Mii de candidați străini, din 96 de țări, au dat admitere la UMF "Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Mii de candidați străini, din 96 de țări, au dat admitere la UMF "Iuliu Hațieganu” Cluj-NapocaSursa foto: UMF CLUJ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Cea mai mare concurență a fost la Medicină Dentară în limba franceză, la UMF Cluj. Aici au fost evaluați 1.184 de candidați pentru 125 de locuri. Ca și în anii trecuți, la linia de studii în limba franceză a fost cea mai solicitată, Au fost  13 candidați pe un loc.Tinerii provin din 96 de țări. Cei mai mulți din Franța, Germania, Elveția, Canada, Tunisia, Belgia, Israel, Marea Britanie, Maroc și Algeria.

3.152 de tineri au candidat pentru a ocupa unul dintre cele 605 locuri

S-a încheiat concursul de admitere pentru candidații internaționali la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Universitatea nu e numită degeaba Harvard-ul românesc. 3.152 de tineri au candidat pentru a ocupa unul dintre cele 605 locuri scoase la concurs pentru studiile de licență. În limba franceză au fost 355 de locuri. Pentru linia în limba engleză au fost scoase la concurs 250 de locuri. Comparativ cu anul precedent, numărul celor interesați să studieze la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” a crescut cu aproape 500 de candidați, comparativ cu anul precedent.

 

Admiterea candidaților internaționali s-a desfășurat printr-un concurs de evaluare a performanțelor profesionale. Și a realizărilor personale. La nivelul fiecărei facultăți, comisia de admitere a evaluat candidații pe baza unor criterii de selecție generale la nivel de universitate.  Și  a unor criterii specifice pentru fiecare facultate în parte.

Clătite din mălai. Rețeta și povestea unui preparat rustic
Clătite din mălai. Rețeta și povestea unui preparat rustic
Atenție la „terapeuții spirituali”. Relatarea tulburătoare a unei victime
Atenție la „terapeuții spirituali”. Relatarea tulburătoare a unei victime

Studenții UMF Cluj "vor putea să răspundă provocărilor medicinei moderne, oriunde în lume”

„Finalizarea concursului de admitere pentru studenții internaționali confirmă și în acest an, încrederea deosebită pe care tinerii din întreaga lume o acordă universității noastre. Suntem încântați de interesul lor tot mai crescut. Dar și de diversitatea culturală pe care aceștia o aduc comunității academice de la UMF «Iuliu Hațieganu».  Printr-un proces educațional riguros, centrat pe formarea competențelor clinice, pe simulare medicală și învățare aplicată, pregătim viitorii profesioniști din domeniul sănătății. Ei vor putea să răspundă provocărilor medicinei moderne, oriunde în lume”, a transmis rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, profesorul Anca Buzoianu.

Candidații au putut alege între trei programe de studii: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, disponibile în limba engleză sau franceză.
 La Medicină, au fost disponibile 400 de locuri, pentru care au au fost evaluate 1.282 de dosare. La Medicină Dentară, au fost evaluați 1.184 de candidați pentru 125 de locuri. La Farmacie, în limba franceză, au fost scoase la concurs 80 de locuri.Pentru acestea au aplicat 111 candidați.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:12 - Alaska - locul întâlnirii Putin-Trump - cumpărată de la ruși, pentru America, de un diplomat român
08:59 - Clătite din mălai. Rețeta și povestea unui preparat rustic
08:53 - Sute de persoane, arestate la un miting de susținere a terorismului palestinian
08:47 - Doi salvatori și-au pierdut viața într-un accident cumplit la Telenești
08:41 - Canada a pierdut războiul cu Trump. Șomajul a explodat
08:30 - Atenție la „terapeuții spirituali”. Relatarea tulburătoare a unei victime

Proiecte speciale