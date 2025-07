Social Spectacol impresionant la absolvirea studenților de la UMF Cluj, „Harvard-ul românesc”







Sala Polivalentă BTArena a găzduit azi festivitatea de absolvire a generației 2025 a Facultății de Medicină și Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj -Napoca. Un eveniment tradițional, din care mediciniștii au făcut un adevărat spectacol. "Un moment care vă va defini viața și cariera", așa cum a spus rectorul Anca Buzoianu, depunerea jurământului lui Hipocrate a emoționat întreaga asistență.

Peste 10.000 de studenți, părinți, invitați au fost la festivitate. Parada drapelelor din 35 de țări, e alt moment specific absolvenților de la UMF Cluj. Universitate care are cei mai mulți studenți străini din România. 1200 de tineri au absolvit azi.

Promoția UMF Cluj 2025, una cu un parcurs aparte

„Medicina este știință și conștiința încălzite de iubirea față de oameni”, spunea Iuliu Hațieganu. În același spirit au rostit alocuțiuni și decanii facultăților, alături de șefii de promoție . Cu toții au transmis mesaje de recunoștință, inspirație și încurajare pentru viitorii medici. Evenimentul a fost marcat și de numeroase serenade. E maniera în care absolvenții și-au exprimat recunoștința față de profesori, colegi și familiile care îi susțin.

Despre parcursul deosebit al promoției 2025 a vorbit rectorul Anca Buzoianu. „Privesc acești tineri minunați și sunt copleșită de mândrie. Timp de șase ani, am învățat împreună. Studenții au beneficiat de cunoștințele și experiența noastră. Iar noi, profesorii, am redescoperit înțelepciunea momentului și entuziasmul tinereții.Promoția voastră, a anului 2025, a fost una aparte. Ați trăit provocări fără precedent. Ați trecut printr-o pandemie. Prin izolare, incertitudini și adaptări rapide. Ați reușit să rămâneți demni. Și când totul părea instabil. Ați dovedit reziliență, curaj și o forță pe care poate nici voi nu știați că o aveți. Ați crescut sub ochii noștri. Ați devenit nu doar medici și farmaciști, ci oameni cu vocație. Cu inimă și cu misiune, s-a adresat rectorul studenților.”

Fiecare viață salvată, fiecare suferință alinată va fi o dovadă a valorii și importanței profesiei

UMF Cluj demonstrează încă o dată că medicina nu are granițe. Și că în inima Transilvaniei s-a format o generație de medici care va duce mai departe, în întreaga lume, valorile excelenței, umanității și prieteniei.Prefectul de Cluj Maria Fornea, dar și primarul Emil Boc s-au aflat pe lista invitaților rectorului Anca Buzoianu la eveniment.

"Sunt profund impresionată de profesionalismul și pasiunea pe care le-ați demonstrat pe parcursul celor 6 ani de studiu. Vă așteaptă o carieră plină de provocări, dar și de satisfacții. Fiecare viață salvată, fiecare suferință alinată va fi o dovadă a valorii și importanței profesiei pe care ați ales-o.

Adresez sincere felicitări doamnei Rector Anca Buzoianu, mulțumind pentru eforturile constante depuse în menținerea și ridicarea standardelor educaționale ale UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca .Sub conducerea dumneavoastră, Universitatea continuă să fie un reper de excelență în învățământul medical românesc. Felicitări pentru această nouă generație de profesioniști de excepție pe care o oferiți sistemului medical", a fost mesajul prefectului Maria Forna.

Când spui UMF, spui nu doar acasă, spui peste tot în Europa performanță și reușită medicală