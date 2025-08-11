Social Istoria spectaculoasă a comorii ascunse în inima Transilvaniei







La poalele Munților Gurghiului, în inima Ținutului Secuiesc, se ascunde o comoară sub pământ. Nu este vorba despre aur sau pietre prețioase, ci despre un munte întreg de sare. Salina Praid, locul unde timpul pare să se fi oprit, are o istorie lungă și plină de întâmplări neașteptate. A fost exploatată de romani, protejată de voievozi, folosită ca adăpost în războaie și transformată în sanatoriu. Ea nu este doar o sursă de sare, ci și un simbol al rezistenței și adaptabilității.

Salina Praid are o istorie care se întinde pe mii de ani. Formațiunea de sare de aici s-a născut în perioada Badeniană, în urmă cu aproximativ 13 milioane de ani. Muntele de sare are o grosime estimată la 2.600 de metri. Salina a fost un dar al naturii, dar și o resursă esențială pentru locuitorii regiunii. Primele urme de exploatare datează din epoca romană, când sarea era extrasă prin săpături verticale.

Când romanii au părăsit Dacia, exploatarea sării a continuat prin metode rudimentare. Localnicii extrăgeau blocuri mari, pe care le transportau cu carele trase de boi. Salina era protejată de domnitorii locali și folosită ca monedă de schimb. În Evul Mediu, zona intră sub administrația Regatului Ungariei, iar extragerea sării devine organizată. În acea perioadă, rolul salinei era unul economic vital. Nu era doar o sursă de hrană, ci și o unealtă diplomatică. Regii și principii foloseau sarea ca plată pentru soldați și ca dar pentru alți nobili.

Documentele din secolul al XIII-lea menționează oficial exploatările de la Praid. Prima mențiune a salinei în istorie apare în anul 1222, în timpul regelui Andrei al II-lea. Salina Praid intrase în sistemul regesc de monopol al sării. Încep să apară reglementări stricte și taxe pentru extragerea și vânzarea sării. Astfel, comoara din inima Apusenilor devine parte din rețeaua economică medievală a Transilvaniei. A fost martoră tăcută a ridicării și căderii domniilor, dar și a evoluției civilizației.

Secolul al XVIII-lea aduce o transformare semnificativă. În 1762, inginerii austrieci încep cartografierea și modernizarea salinei. Ea intră în era galeriilor orizontale, cu intrări amenajate și susținute de bârne. Sub conducerea habsburgilor, devine una dintre cele mai importante saline din Ardeal. Se construiesc galerii, scări, rampe și sisteme de drenaj. În acea perioadă, salina din Apuseni începe să semene cu o mină modernă.

În 1787, minele sunt trecute în administrația Oficiului Sării de Stat. Salina Praid devine proprietate imperială și este dotată cu utilaje performante pentru acea vreme. Se introduc pompe de apă, vagonete și sistem de iluminat cu lămpi. Salina devine o sursă importantă pentru comerțul cu sare al Imperiului Austriac. Zeci de tone de sare plecau zilnic către marile orașe din imperiu.

Dezvoltarea tehnologică a salinei continuă și în secolul al XIX-lea. Se introduc metode de exploatare mai sigure, iar lucrările sunt extinse pe adâncimi mai mari. Apar primele hărți detaliate ale salinei, iar cartografierea precisă ajută la optimizarea extracției. Tot în această perioadă începe și înregistrarea muncitorilor.

În timpul celor două războaie mondiale, salina Praid a fost adăpost pentru localnici. Oamenii se refugiau aici în timpul bombardamentelor. Galeriile au oferit protecție și stabilitate, oferind un adăpost sigur, nu doar un loc de muncă. În anii '40, se fac primele experimente legate de efectele terapeutice ale aerului sărat. Medicii observă că pacienții cu afecțiuni respiratorii se simt mai bine după o vizită aici.

În anii comunismului, statul român preia administrarea și dezvoltă accesul pentru public. În 1980 se deschide oficial baza de tratament subteran. Salina din Apuseni devine o atracție turistică și un centru de sănătate. Este amenajată o capelă, o bibliotecă, locuri de joacă și chiar o cafenea. Mii de oameni vin anual pentru a respira aerul sărat și curat.

Anii '90 aduc un nou val de modernizări. Se montează lifturi industriale, scări de urgență, sisteme de ventilație și iluminare LED. Salina Praid devine una dintre cele mai bine amenajate saline din Europa. Are un program turistic activ, activități culturale, expoziții de artă și concerte subterane. Este promovată ca destinație turistică de sănătate și atrage turiști din toată Europa de Est și din diaspora românească, potrivit salinapraid.ro.

În dimineața zilei de 29 mai 2025, istoria salinei Praid se schimbă definitiv. Pârâul Corund, care șerpuia liniștit pe lângă deal, s-a transformat într-un torent furios din cauza ploilor. Apa s-a revărsat în galeriile adânci ale salinei, iar digul subteran a cedat sub presiunea invadatoare.

Salina Praid a fost inundată aproape instantaneu. Apa sărată a pătruns în zonele de exploatare și în traseele turistice, transformând sălile străvechi într-un lac sărat, străbătut de umbre și ecouri înăbușite. Sute de oameni au fost evacuați din zonă în câteva ore, iar utilajele și stocurile de sare, care ani de-a rândul fuseseră comoara locului, au fost compromise iremediabil. Comunitatea din Praid s-a trezit dintr-o dată fără inima economică care îi asigura traiul.

Starea de alertă s-a instaurat în județ, iar autoritățile au început o luptă crâncenă împotriva timpului și apei pentru a salva ce mai putea fi salvat. Chiar și în fața acestui dezastru, speranța nu a murit. Specialiști din România și din străinătate au fost chemați să analizeze situația și să planifice refacerea salinei. Au început lucrări de pompare a apei, construirea de diguri provizorii și devierea pârâului pentru a proteja structura fragilă. Redeschiderea salinei nu este o certitudine încă, iar lucrările de consolidare se anunță dificile și costisitoare.

Comunitatea din Praid trăiește în jurul salinei. Magazinele, pensiunile și restaurantele locale au fost afectate de închidere. Salina Praid este motorul economic al zonei, iar autoritățile caută soluții de redresare. Într-o ședință CSAT s-au propus două scenarii: recondiționarea minei vechi sau construcția a două saline noi — una pentru turism și una pentru producție de sare.

La începutul lunii iunie, printr-un efort comun, autoritățile au deviat cursul pârâului. Mișcarea a fost menită să salveze măcar o parte din comoara subterană. Guzunarul a fost închis, utilajele evacuate, iar 45 de gospodării din zonă au fost relocate preventiv din cauza riscului de prăbușire. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că, din păcate, salina se află într-un stadiu ireversibil, iar prăbușirea tavanului este doar o chestiune de timp.

Salina Praid nu este doar un obiectiv turistic. Este o poveste vie, care leagă generații. Aici au lucrat bunici, aici s-au vindecat copii. A devenit un loc sacru pentru cei care cred în puterea naturii. Oamenii vin nu doar pentru tratament, ci pentru liniște. Galeriile oferă o tăcere care vindecă, o răcoare care odihnește. Mai mult decât atât, comoara din Apuseni a intrat în poezii, în amintiri și în fotografiile de familie.