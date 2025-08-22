Social Bazinul olimpic al Clujului va avea antrenor digital. Ce indicații va da sportivilor







Primarul Emil Boc promitea la debutul lucrărilor, anul trecut, că bazinul olimpic va introduce Cluj-ul într-un circuit de elită al natației la nivel european. Acum, într-o înregistrare după o vizită pe șantier, primarul Clujului anunță că bazinul olimpic din cartierul Borhanci va avea și un element inovato.Este vorba de un antrenorul digital. Proiectul e în valoare de 22 de milioane de euro. Primarul Emil Boc spune că e un proiect de excepție pentru Cluj și pentru România.

Bazinul olimpic este primul bazin competițional realizat din fonduri locale. După finalizarea investițiilor, bazinul va oferi șansa clujenilor să facă sport, prin inotul de masă. Iar Cluj-ul va deveni un centru al natației din România.

Clădirea care adăpostește bazinul e construită pe trei niveluri. Are un bazin de înot acoperit, capacitate de 1000 de spectatori și zone dedicate competițiilor sportive de natație. În proiect sunt: un bazin olimpic de înot, bazin olimpic de sărituri, zonă de gradene pentru spectatori, zone de agrement, bazin de inițiere, saune, jacuzzi, vestiare și zonă administrativă.

„Ne bucurăm să avem la Cluj un bazin olimpic de ultimă generație.Aici, viitorii campioni ai României și viitorii campioni internaționali își vor putea dezvolta potențialul”, anunță Emil Boc. Bazinul e pregătit să găzduiască competiții internaționale. Elementul inovator al bazinului este antrenorul digital.

Este vorba de un sistem de tip robotizat care va permite sportivilor să își urmărească performanțele. Și să primească feedback în timp real.„Robotul le va permite sportivilor să se antreneze. În sensul că dacă vrei să faci în câteva secunde bazinul, îți arată cu ce viteză trebuie să înoți”, a explicat Emil Boc. Finalizarea lucrărilor trebuie să fie înregistrată la sfârșitul anului 2025. Conform graficului, în iunie 2026 bazinul trebuie să fie gata de recepție.