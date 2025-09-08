Monden Toată lumea strigă George. Melodie de la fani pentru „Jaguarul” de la „Insula Iubirii”







George Ivănescu, în vârstă de 33 de ani, a devenit viral după ce a participat la show-ul „Insula Iubirii” de la Antena 1. Ispita masculină a atras atenția telespectatorilor prin replicile sale și prin laudele aduse propriei persoane. Astfel, popularitatea sa i-a adus și propria melodie.

Jaguarul de la „Insula Iubirii” a trăit o perioadă îndelungată în Italia, unde a făcut primii pași în afaceri și antreprenoriat. Ulterior, s-a întors în România și a investit în mai multe afaceri, inclusiv o franciză Tucano Coffee în Deva.

George „Jaguarul” a atras rapid atenția telespectatorilor. Replicile sale celebre, privirile și gesturile seducătoare au captat publicul. Ispita s-a remarcat și prin dansurile sale, stilul vestimentar și tatuajele vizibile.

Chiar și după încheierea filmărilor din Thailanda, fanii emisiunii au rămas cu gândul la el. Astfel, fanii au creat o melodie.

„Toată lumea strigă George/ Toată lumea strigă George/ Fetele te strigă George/ Dar prietenii te strigă George boy, George boy/”, sunt o parte din versurile melodiei.

Stăpân pe calitățile sale, în special pe aspectul fizic, George Ivănescu se consideră atrăgător pentru femei și nu ratează nicio ocazie de a le cuceri pe cele care îi atrag atenția.

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe”, spunea acesta.

De asemenea, acesta adăuga că atrage atenția oamenilor prin felul în care se comportă, vorbește și se îmbracă. „În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, a mai spus ispita masculină.