Ispită de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre agresiunile suferite din partea colegilor

Andrew, ispita în sezonul 9 din Insula Iubirii, a povestit într-un interviu pentru Cancan despre conflictele și tensiunile cu foștii colegi, Narcis, Teo și Cătălin. Potrivit declarațiilor sale, între ei au existat mesaje amenințătoare și incidente care nu au fost raportate anterior. Evenimentele s-ar fi petrecut atât pe durata filmărilor, cât și ulterior, în România.

Andrew a povestit în detaliu cum foștii colegi, Teo, Narcis și Cătălin, l-au terorizat și l-au defăimat după ce au ajuns în România. Andrew a declarat că ar fi primit mesaje amenințătoare de la Teo și Narcis, în care era acuzat că ar fi divulgat informații din emisiune către presă.

Tânărul a explicat că, pe parcursul filmărilor, mai multe conflicte au fost ascunse intenționat de producători, însă acestea ar fi escaladat în afara platoului. Andrew susține că Narcis ar fi agresat fizic colegii, dar incidentele au fost minimalizate și nu au fost raportate oficial.

Potrivit lui Andrew, tensiunile dintre participanți au atins punctul culminant la marea finală, când toți foștii colegi s-au întâlnit într-un local cunoscut din București pentru a viziona ultimul episod. Deși întâlnirea avea scop recreativ, atmosfera s-a tensionat rapid, iar Andrew și colegul său, Dan, au fost excluși din grup de ceilalți băieți, fiind considerați trădători.

Incidentul cel mai grav, potrivit lui Andrew, s-a produs atunci când Narcis l-ar fi agresat pe Dan în fața tuturor. „L-a pus la perete și i-a dat cu un pahar în cap. Dan era sub șoc, iar eu eram lângă ei”, a declarat Andrew. Ispita nu a fost rănită grav, dar ar fi luat deja măsuri legale pentru agresiunea suferită.

Dan a încercat să clarifice situația cu Teo și Narcis, însă discuțiile au degenerat rapid, iar Narcis l-ar fi pus la perete, adresându-i vorbe dure. Andrew a precizat că, înainte de acest moment, a avut loc un incident cu un pahar de shot, pe care Dan l-a menționat, dar care nu a fost vizibil direct pentru el. Paharul nu s-a spart și Dan nu a fost rănit.

Andrew susține că Narcis și-ar fi agresat fizic colegii și pe Insulă, pe durata filmărilor, și a vorbit despre mesajele de amenințare primite de la acesta, dar și de la Teo și Cătălin.