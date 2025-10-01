Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea
- Maria Pană
- 1 octombrie 2025, 14:55
Insula Iubirii este una dintre cele mai cunoscute, dar și controversate emisiuni de televiziune care a dus inclusiv la destrămarea unor familii. Regizorul, Alex Fotea explică cum de a ajuns să fie atât de populară.
Cuplurile dau năvală la Insula iubirii
Emisiunea este una controversată, cu toate acestea nu duce lipsă nici de concurenți nici de urmăritori. Cum de se întâmplă acest lucru, a explicat chiar regizorul, Alex Fotea.
”Tema emisiunii, ideea de a cădea în ispită de a cădea în păcat este prezentă încă din Biblie. Cum reușesc să mușc din mărul ăla. Și uită că sunt filmați pentru că ajung să nu îi mai intereseze”, a spus acesta.
Mila nu oprește filmarea
Pe de altă parte, acesta a explicat să situațiile de acolo sunt reale și că au existat momente în care i-a fost milă de concurenți. ”Mi-a fost milă de un concurent, dar nu am intervenit și nici nu am oprit filmarea. Cristina și Andrei, cuplul de anul trecut, Cristina a fost atât de zguduită că ziceai că e o oglindă care se sparge.
Nici ea nu credea ce vedea în seara aia. Nu credea că o să își vadă soțul făcând pași către altcineva. Impactul a fost atât de puternic încât ea în seara aia părea că nu mai poate continua”, a mai spus omul de televiziune. ”Au fost secvențe pe care nu le-am dat ca să protejăm concurenții”, a adăugat acesta.
Marcel se poate întoarce la Insulă
Pe de altă parte, una dintre ispitele care a făcut istorie, Marcel, e posibil să se întoarcă pe Insulă. ”Nu dăm indicații regizorale ispitelor, totul este natural. Marcel s-ar putea întoarce oricând la Insula iubirii, de ce nu.
Iar un sezon Insula iubirii fără sex nu poate fi un sezon ratat. În sezonul 7, 8 nu a existat așa ceva. Poveștile sunt cele mai importante. Mie mi-a plăcut întotdeauna să spun povești, iubesc asta”, a mai explicat Fotea.
