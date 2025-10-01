Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea

Insula Iubirii este una dintre cele mai cunoscute, dar și controversate emisiuni de televiziune care a dus inclusiv la destrămarea unor familii. Regizorul, Alex Fotea explică cum de a ajuns să fie atât de populară.

Emisiunea este una controversată, cu toate acestea nu duce lipsă nici de concurenți nici de urmăritori. Cum de se întâmplă acest lucru, a explicat chiar regizorul, Alex Fotea.

”Tema emisiunii, ideea de a cădea în ispită de a cădea în păcat este prezentă încă din Biblie. Cum reușesc să mușc din mărul ăla. Și uită că sunt filmați pentru că ajung să nu îi mai intereseze”, a spus acesta.

Pe de altă parte, acesta a explicat să situațiile de acolo sunt reale și că au existat momente în care i-a fost milă de concurenți. ”Mi-a fost milă de un concurent, dar nu am intervenit și nici nu am oprit filmarea. Cristina și Andrei, cuplul de anul trecut, Cristina a fost atât de zguduită că ziceai că e o oglindă care se sparge.

Nici ea nu credea ce vedea în seara aia. Nu credea că o să își vadă soțul făcând pași către altcineva. Impactul a fost atât de puternic încât ea în seara aia părea că nu mai poate continua”, a mai spus omul de televiziune. ”Au fost secvențe pe care nu le-am dat ca să protejăm concurenții”, a adăugat acesta.

Pe de altă parte, una dintre ispitele care a făcut istorie, Marcel, e posibil să se întoarcă pe Insulă. ”Nu dăm indicații regizorale ispitelor, totul este natural. Marcel s-ar putea întoarce oricând la Insula iubirii, de ce nu.

Iar un sezon Insula iubirii fără sex nu poate fi un sezon ratat. În sezonul 7, 8 nu a existat așa ceva. Poveștile sunt cele mai importante. Mie mi-a plăcut întotdeauna să spun povești, iubesc asta”, a mai explicat Fotea.