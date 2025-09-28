Maria de la „Insula Iubirii” a dezvăluit cum Ella a încercat să o apropie de o ispită

Maria de la „Insula Iubirii” a povestit că, după terminarea emisiunii, Ella Vișan a încercat să o apropie de ispita Cătălin, însă planul nu s-a concretizat. „Mă simțeam destul de emoționată, nu eram pregătită să mă văd cu el”, a spus aceasta, la Cancan pe Insulă.

Maria și Marius s-au împăcat după experiența de la „Insula Iubirii” și încearcă să își repare relația. Chiar dacă Marius a avut o legătură cu Oana, iar Maria a fost surprinsă sărutându-se cu ispita Cătălin, cei doi au ales să lase trecutul în urmă.

Maria a povestit, în timpul emisiunii de la Cancan, că Ella Vișan a încercat să o apropie de Cătălin și după terminarea emisiunii. Înainte să afle că ispita avea o relație de lungă durată, ținută ascunsă în timpul filmărilor, Maria a mers în Anglia, unde și-a vizitat fosta colegă de vilă. Acolo, Ella ar fi insistat să aranjeze o întâlnire între prietena ei și Cătălin.

„Am fost într-o vacanță în Londra, la Ella. Am avut o discuție lungă cu ea, despre Cătălin. Ea spunea că el a fost om sincer cu mine, iar eu spuneam că nu cred. A fost apoi un schimb de mesaje, în care Ella îl întreba dacă are iubită, nu știu exact… Apoi, a doua zi, Ella a zis să mergem la un magazin, să își schimbe niște haine, apoi am observat că am ajuns fix la magazinul unde lucrează Cătălin, în Londra”, a spus concurenta din ultimul sezon. Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 septembrie 2025. ”First Lady of The World” Sporuri de tăcere în sistemul public. Cât costă discreția bugetarilor

Maria a povestit că Ella a aranjat întâlnirea, intrând prima în magazin și ieșind împreună cu Cătălin.

„Ella a complotat. A intrat ea în magazin și a ieșit cu Cătălin. A fost o îmbrățișare și Cătălin m-a întrebat de ce nu am intrat și i-am zis că nu am simțit. Mă simțeam destul de emoționată, nu eram pregătită să mă văd cu el. Se întâmplase și ce se întâmplase între mine și Marius, în perioadă aceea era și împăcarea dintre noi, să zic așa”, a spus aceasta.

Deși plănuiseră o nouă întâlnire, Cătălin nu a mai continuat ideea, iar legătura cu soția lui Marius s-a încheiat după momentul organizat de Ella. Ulterior, cei doi au schimbat doar câteva mesaje, iar Maria s-a întors la soțul ei.

„Am mers la o cafea eu, el și Ella. Mai mult ei au vorbit, nu am intervenit, chiar dacă se vorbea despre mine. Ella povestea despre momentul în care l-a văzut pe Cătălin că s-a apropiat de mine. Urma să ne vedem în seara respectivă, dar nu s-a mai întâmplat”, a mai spus aceasta.