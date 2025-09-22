Un actor de la Pro Tv, acuzat de violență și infidelitate. Și-ar fi bătut crunt soția

Silviu Mircescu, cunoscut publicului din producțiile de televiziune de la Pro TV, se află din nou în centrul atenției, după ce viața sa privată a devenit subiect de controversă. Familia fostei soții a povestit că actorul ar fi avut o relație extraconjugală cu o știristă de la Meteo și cu un model internațional.

Potrivit membrilor familiei fostei sale soții, relația actorului cu tânăra model ar fi început încă din perioada în care copilul lor avea doar câteva luni, și ar fi fost un motiv determinant pentru divorț. Aceștia susțin că au aflat de infidelitate în urma unor mesaje primite chiar de către tatăl fostei soții, în seara de Crăciun.

„Ei sunt separați de anul trecut, pentru că am descoperit că el avea o relație extraconjugală cu domnișoara model. Noi am vorbit cu ea la telefon și i-am spus că va avea aceeași soartă. Am stat de vorbă cu dumneaei și i-am spus că nu este ok să despartă o familie cu un copil de trei ani de zile.”

Aceștia povestesc că actorul s-ar fi mutat la tânăra model după separarea de soție, în timp ce copilul și familia fostei sale partenere s-au văzut nevoiți să gestioneze o situație dificilă și confuză pentru un copil mic.

Pe lângă acuzațiile de infidelitate, familia fostei soții susține că actorul ar fi avut și episoade de violență, mai ales sub influența alcoolului.

„Avea un limbaj nu colorat. Colorat este puțin spus. De față cu mine, de față cu părinții mei și, cel mai grav, de față cu copilul lui. Devenea violent în momentul în care consuma alcool. Eu personal a trebuit să intervin între el și sora mea pentru că a înfipt mâna în ea, a lăsat-o cu vânătăi de față cu copilul”, au mai declarat membrii familiei pentru Cancan.

Ei mai spun că schimbările frecvente ale relațiilor tatălui au afectat copilul. Aceștia consideră că nu este normal ca Silviu Mircescu să prezinte alte femei copilului.