O carieră fără egal: parcursul lui Victor Rebengiuc în teatru și film

Victor George Rebengiuc, născut pe 10 februarie 1933 în București, este una dintre cele mai importante figuri ale teatrului și cinematografiei românești. Actorul, care a anunțat recent că s-a retras de pe scenă, s-a confruntat cu multe provocări în carieră, dar nu a renunțat.

Copilăria sa a fost marcată de lipsuri materiale și de experiențe care i-au modelat caracterul și disciplina. Părinții săi s-au despărțit când avea doar trei ani, iar el și fratele său mai mic au fost crescuți de bunicii materni, schimbând mai multe locuințe din cauza dificultăților financiare.

În 1942, tatăl său, Alexandru, a pierit pe frontul de la Stalingrad, iar absența acestuia a lăsat un gol dureros în viața lui Victor. Mama sa lucra ca funcționar la Ministerul Transporturilor, iar educația riguroasă pe care a primit-o la Liceul Militar din Predeal i-a impus disciplina, ordinea și punctualitatea – virtuți care aveau să-i fie utile mai târziu în cariera artistică.

Inițial, Rebengiuc își imagina un viitor în domeniul tehnic, urmand o școală medie electrotehnică, și visa să intre la Politehnică, însă originea socială „inadecvată” l-a împiedicat să urmeze acest drum. Întâmplarea a jucat un rol decisiv în destinul său artistic: implicarea într-o trupă de amatori din cartierul Vitan i-a trezit pasiunea pentru teatru.

„Era doar o joacă pentru mine. Nici nu mă gândeam că lucrez deja la o viitoare profesie. Îmi petreceam timpul liber jucând teatru de amatori, așa cum alții jucau fotbal pe maidan”, a spus marele actor.

În 1952, fără știrea familiei, Rebengiuc a fost admis la Institutul de Teatru „I.L. Caragiale”, unde a întâlnit personalități marcante precum Aura Buzescu, Silvia Timică sau Liviu Ciulei. Primul an a fost dificil; profesoara Aura Buzescu i-a cerut să renunțe la obiceiurile teatrului de amatori, marcând începutul formării unui stil profesionist.

În ultimii ani de studiu, actorul a fost distribuit în roluri complexe, de la Dincă în „Bălcescu” până la Contele Almaviva în „Bărbierul din Sevilla”, construindu-și astfel baza unei cariere impresionante.

După absolvirea în 1956, actorul a debutat pe scena Teatrului Național din Craiova, pentru ca un an mai târziu să ajungă la Teatrul Bulandra din București. La Bulandra, unde a rămas până în 1965 și unde s-a întors ulterior ca director între 1996 și 1998, a jucat roluri memorabile în spectacole precum „Moartea unui comis-voiajor”, „Un tramvai numit dorință” sau „Război și pace”.

În paralel, cariera sa cinematografică a luat avânt odată cu filmul „Mândrie” (1956), dar adevărata consacrare a venit odată cu rolul Apostol Bologa în „Pădurea spânzuraților” (1964), regizat de Liviu Ciulei. Filmul a obținut premiul pentru „Cel mai bun regizor” la Cannes și a adus actorului recunoaștere internațională, consolidându-i statutul de star al cinematografiei românești.

Viața personală a actorului a fost strâns legată de scena artistică. Căsătoria sa cu Mariana Mihuț, începută în 1965, a fost nu doar o legătură personală, ci și o colaborare profesională fructuoasă. Împreună au avut un fiu, Tudor, care a urmat o carieră independentă, dar a rămas aproape de valorile și atmosfera creată de părinții săi.

Cei doi au format un cuplu emblematic al teatrului românesc, combinând talentul actoricesc cu o pasiune pentru cultură și viață intelectuală.

Pe lângă excelența artistică, Victor Rebengiuc s-a implicat și civic. În decembrie 1989, în timpul Revoluției, a intrat în clădirea Televiziunii Române și a transmis mesaje anticomuniste memorabile, inclusiv un moment simbolic în care a arătat o rolă de hârtie igienică, îndemnând propagandiștii regimului Ceaușescu să se „șteargă la gură”.

În 1990, a susținut mișcările studențești din Piața Universității și a citit „Protestul intelectualilor români”, demonstrând că artistul poate fi și vocea conștiinței sociale.

Cariera sa a fost recompensată cu numeroase premii și distincții: ordine și medalii regale, premii UNITER, Premii Gopo, titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC și stea pe Walk of Fame din București. Criticul și filosoful Andrei Pleșu l-a caracterizat ca pe un actor a cărui interpretare se bazează pe autenticitate și respect pentru text, fără artificii scenice.

Pe 15 septembrie, Victor Rebengiuc a anunțat retragerea sa de pe scenă, încheind o carieră excepțională de peste șase decenii. Însă moștenirea sa artistică rămâne vie prin rolurile sale de teatru, film și radio, care continuă să inspire generații de actori și spectatori.

De la copilul care visa la o carieră tehnică la un titan al teatrului românesc, Victor Rebengiuc a demonstrat că talentul, disciplina și pasiunea pot transforma chiar și circumstanțele cele mai dificile într-o ascensiune remarcabilă.