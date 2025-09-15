Victor Rebengiuc spune adio rolului din Tatăl: O cortină grea la Bulandra

Victor Rebengiuc, 92 de ani, unul dintre cei mai mari actori ai scenei românești, a decis să își ia rămas bun de la personajul André din spectacolul „Tatăl”, montat la Teatrul „Bulandra”. După aproape trei ani de reprezentații jucate cu sala plină, maestrul a scris, simplu și emoționant, pe Facebook: „Adio, André!”.

Decizia sa marchează sfârșitul unei etape intense, încărcate de emoție, în care publicul a putut trăi alături de el drama fragilă și cutremurătoare a bătrâneții și a memoriei care se destramă.

„Tatăl”, piesa dramaturgului francez Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, i-a oferit lui Rebengiuc șansa de a explora unul dintre cele mai delicate și complexe personaje din cariera sa: André, un bărbat prins între luciditate și confuzie, între amintiri și pierderea lor. Raluca Aprodu a adaptat textul pentru scenă, iar traducerea a fost realizată de Carmen Iernilă.

Premiera a avut loc în urmă cu aproape trei ani, iar de atunci spectacolul s-a jucat constant cu casa închisă. Publicul a venit nu doar pentru un text puternic, laureat în 2014 cu Premiul Molière pentru Cea mai bună piesă și nominalizat în 2016 la premiile Tony și Olivier, ci și pentru forța interpretării lui Victor Rebengiuc, care a dat viață unui personaj fragil și tulburător.

„Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru si în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său.

Model pentru generaţii întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire, cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume. Vă mulţumim, domnule Victor Rebengiuc, pentru tot ce ne-aţi oferit. Întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl”, va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, este mesajul transmis de Teatrul Bulandra.