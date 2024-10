Monden Modestia marelui Victor Rebenciuc, după ultimul rol: Mai am mult de mers până la a fi un mare actor







Aseară a avut loc a 100-a reprezentație a spectacolului Tatăl, pe care Victor Rebengiuc îl joacă la Teatrul Bulandra de 2 ani încoace. Spectacolul Tatăl, regizat de Cristi Juncu, a avut premiera la Bulandra în urmă cu 2 ani. Textul, scris de Florian Zeller, laureat în 2014 al Premiului Moliere pentru cea mai bună piesă și nominalizat în 2016 la premiile Tony și Olivier, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă, iar Raluca Aprodu l-a adaptat pentru scenă.

Victor Rebengiuc, sfat pentru studenții de la actorie

Victor Rebengiuc, în vârstă de 91 de ani, iese după fiecare spectacol cu bastonul în mână și salută invitații speciali din foaier. El le-a recomandat studenților la actorie să muncească, să nu bea și să nu își piardă nopțile.

„Am muncit, am fost serioși față de profesie, ne-am purtat cum trebuie, nu am pierdut nopți, n-am băut, n-am avut fel de fel de aventuri stupide. Am muncit, ne-am căznit, am mai citit câte ceva pe alături și am izbutit. Fiecare rol ar trebui să însemne un pas înainte, un pas mai sus, o treaptă mai înaltă. Orice începător se gândește că trebuie să ajungă un mare actor. Și eu m-am gândit”, a spus actorul.

Nu se consideră un mare actor

Rebengiuc a spus că nu acceptă să i se spună că este un mare actor pentru că este de părere că mai are multe de învățat. Acesta a declarat că are mari pretenții de la un mare actor și că încă nu a ajuns la nivelul la care își dorește.

„De ce mă apuc de o meserie, să fiu ultimul? Aș vrea să fiu cât mai sus. Și mi-am dat seama cât de greu este. Mai am mult de mers până la a fi un mare actor. De asta nu accept să mi se spună mare actor, pentru că încă nu sunt. Față de pretențiile pe care le am eu de la un mare actor, eu nu sunt acolo, la treapta aia. Sunt unul care sper să ajungă acolo, dar să vedem dacă oi fi în stare”„ a spus actorul pentru Culturaladuba.ro.

Victor Rebengiuc se retrage

În 2022, la premiera spectacolului „Tatăl, Victor Rebengiuc a spus că se va retrage și că nu va mai accepta alt rol. Actorul nu și-a schimbat decizia. „Nu o să mai iau alt rol”, a spus el la a 100-a reprezentație a spectacolului. El a declarat că a acceptat să joace în acest spectacol pentru că i-a plăcut foarte mult textul.