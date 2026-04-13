Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un cercetător

GSK a anunțat rezultate promițătoare pentru un medicament experimental oncologic, Mo-rez, care a redus dimensiunea tumorilor în cancere ginecologice avansate. Compania vede potențial de „blockbuster” pentru acest nou tratament, relatează Reuters.

Compania farmaceutică britanică GSK (GlaxoSmithKline) a anunțat că un medicament experimental destinat tratamentului cancerului ar putea deveni un produs de top, după ce datele preliminare au indicat o reducere semnificativă a tumorilor la pacienți cu forme avansate și greu de tratat.

Datele prezentate în cadrul unei conferințe medicale desfășurate în Puerto Rico au arătat că tratamentul a determinat o reducere a dimensiunii tumorilor cu cel puțin 30% la un procent relevant de pacienți. În cazul cancerului ovarian rezistent la tratamentele pe bază de platină, 62% dintre pacienți au atins acest prag. Pentru cancerul endometrial, procentul a fost de 67%.

Hesham Abdullah, responsabil de cercetarea în oncologie în cadrul GSK, a vorbit despre importanța acestui proiect în portofoliul companiei.

„Acesta este unul dintre activele noastre prioritare în acest moment”, a declarat acesta în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

Acesta a mers mai departe și a afirmat: „Credem că ar putea deveni un blockbuster? Da, absolut”, sugerând că medicamentul ar putea genera vânzări anuale de peste un miliard de dolari, prag considerat definitoriu pentru astfel de produse în industrie.

Potrivit oficialilor GSK, rezultatele timpurii arată direcția strategică adoptată recent de companie. Noul director executiv, Luke Miels, instalat în funcție în ianuarie, a anunțat o accelerare a procesului de dezvoltare a medicamentelor inovatoare.

Hesham Abdullah a indicat că această schimbare este deja vizibilă. „Cred că acest lucru se reflectă în ritmul pe care îl observați și în nivelul de încredere pe care îl avem în programele noastre pe viitor”, a spus el.

Medicamentul experimental, cunoscut sub numele de Mo-rez, face parte din categoria terapiilor de tip conjugat anticorp-medicament (ADC). Acesta vizează proteina B7H4, identificată pe celulele canceroase ginecologice și aproape absentă în țesuturile sănătoase.

GSK testează în prezent tratamentul în două studii clinice avansate pentru cancer ovarian și endometrial și intenționează să lanseze încă trei studii în perioada următoare.

Compania a obținut drepturile asupra medicamentului în 2023, în urma unui acord cu Hansoh Pharma.

Segmentul terapiilor oncologice de tip ADC este în expansiune accelerată, fiind estimat să atingă o valoare de aproximativ 31 de miliarde de dolari până în anul 2030.

În aceste condiții, rezultatele obținute de GSK contribuie la consolidarea diviziei sale de oncologie, aflată în creștere. Deși analiștii nu au formulat încă estimări privind vânzările viitoare ale Mo-rez, evoluția studiilor clinice va fi decisivă pentru confirmarea potențialului comercial al tratamentului.