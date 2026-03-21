Inteligența artificială devine aliat în lupta împotriva cancerului. Tratamentele vor testate pe tumori create în laborator

O tehnologie bazată pe inteligență artificială ar putea schimba modul în care este tratat cancerul. Noul sistem le permite medicilor să afle din timp ce tratament are cele mai mari șanse să funcționeze pentru fiecare pacient, potrivit Express.co.uk.

Cercetătorii pot crea în laborator copii vii ale tumorilor prelevate de la pacienți.

Acestea sunt apoi testate cu zeci sau chiar sute de medicamente și combinații de tratamente, pentru a vedea care funcționează mai bine.

Inteligența artificială analizează rapid toate rezultatele. Astfel, medicii primesc o imagine clară asupra tratamentului potrivit înainte de a începe terapia, reducând riscul de a administra medicamente ineficiente.

Compania britanică PreComb este în avangarda acestei cercetări. Specialiștii dezvoltă deja soluții pentru mai multe tipuri de cancer, printre care cel pulmonar, colorectal, osos și tumorile cerebrale.

În Regatul Unit, aproximativ 412.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu cancer. Peste 100.000 dintre ele ajung să urmeze chimioterapie, deși medicii nu știu întotdeauna din start ce tratament va funcționa.

Tumorile pot răspunde diferit la tratamente, chiar și atunci când par identice. Din acest motiv, mulți pacienți ajung să suporte efecte adverse puternice, fără ca terapia să aibă rezultatele așteptate, spun specialiștii.

Noua metodă, cunoscută drept oncologia de precizie funcțională, schimbă această abordare. Medicamentele sunt testate direct pe țesutul tumoral al pacientului, ceea ce permite alegerea mai rapidă și mai eficientă a tratamentului și crește semnificativ șansele de supraviețuire. În 2024, cele 27 de state membre ale Uniunea Europeană au raportat aproximativ 2,7 milioane de cazuri noi de cancer, potrivit unui raport al OCDE. Datele arată o creștere semnificativă față de anul 2000, de circa 30%, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Experții avertizează că această tendință nu se va opri aici. Proiecțiile indică o continuare a creșterii în următoarele decenii, cu încă aproximativ 500.000 de cazuri noi estimate până în anul 2040.