Ultimele detalii a jafului de la Luvru. Cine sunt cei patru suspecți reținuți marți

Autoritățile franceze au anunțat marți noi evoluții în investigația privind jaful de bijuterii comis luna trecută la Muzeul Luvru.

Conform unui comunicat al procurorului parizian Laure Beccuau, poliția a reținut încă patru suspecți în legătură cu incidentul în care patru persoane au sustras bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro.

Potrivit comunicatului emis de Parchetul din Paris, persoanele reținute sunt doi bărbați, de 38 și 39 de ani, și două femei, de 31 și 40 de ani, toți provenind din regiunea pariziană.

Procurorul a precizat că nu au fost făcute publice informații referitoare la rolurile pe care aceștia ar fi putut să le aibă în desfășurarea jafului.

În informarea transmisă presei se menționează că printre cei reținuți se află și un bărbat suspectat a fi „ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru”, acesta fiind arestat marți, informație comunicată inițial de BFMTV.

Noile rețineri se adaugă unor arestări anterioare realizate de anchetatori în aceeași cauză. Patru persoane sunt deja cercetate în dosarul deschis la 29 octombrie.

Procurorul Laure Beccuau a reamintit că doi bărbați, de 34 și 39 de ani, au fost reținuți la 25 octombrie. Ei au fost plasați în arest preventiv timp de aproximativ 96 de ore, iar ulterior au fost puși sub acuzare pentru „furt în bandă organizată” și „asociere în scopul pregătirii de crime şi delicte”.

O a doua serie de rețineri a avut loc pe 29 octombrie, în zona metropolitană pariziană. Cinci persoane au fost arestate în arondismentul 16 al Parisului și în localitatea Aubervilliers.

Din acest grup, două persoane au fost acuzate oficial: un bărbat de 37 de ani și o femeie de 38 de ani, care formau un cuplu.

Conform procurorului, bărbatul este suspectat că ar fi fost șoferul comandoului și este pus sub acuzare pentru „furt în bandă organizată” și „asociere în scopul pregătirii de crime”.

Femeia este acuzată de „complicitate la furt în bandă organizată” și „asociere în scopul pregătirii unei infracţiuni”, fiind plasată sub control judiciar.

Jaful s-a produs în plină zi și a durat aproximativ șapte minute. În relatările anterioare prezentate de procurorul din Paris se arată că doi bărbați au parcat o mașină cu platformă de ridicare în apropierea muzeului, într-o duminică dimineață.

Aceștia ar fi urcat la etajul al doilea, unde au spart o fereastră și au folosit polizoare unghiulare pentru a deschide vitrinele cu bijuterii. Ulterior, autorii ar fi fugit pe scutere conduse de alți complici.

Procurorul declarase anterior că jaful „pare să fi fost opera unor infractori mărunţi mai degrabă decât a unor gangsteri profesionişti”, afirmație transmisă în contextul prezentării stadiului inițial al anchetei.

Până în prezent, anchetatorii nu au recuperat bijuteriile furate, iar perchezițiile și verificările continuă.