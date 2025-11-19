Vârsta de pensionare și nivelul pensiilor magistraților în Europa. Diferențele uriașe față de România

În România, pensia magistraților a devenit subiectul unei reforme critice la sfârșitul anului 2025, pe fondul unor privilegii care au făcut din sistemul românesc o anomalie în context european. Până acum, un judecător sau procuror român putea ieși la pensie după numai 25 de ani de activitate, ceea ce însemna adesea vârste de doar 47-50 de ani. Mai mult, pensia specială a magistratului era, de regulă, egală cu aproximativ 80% din ultimul salariu brut, ceea ce echivala adesea cu venitul net din ultima lună de activitate – în unele cazuri chiar depășindu-l, dat fiind că pensiile erau indexate și scutite de contribuții.

Premierul Ilie Bolojan a rezumat plastic situația: „Nicăieri în lume nu te pensionezi la 48-50 de ani cu o pensie cât ultimul salariu”. Într-adevăr, pensiile magistraților ajungeau la sume de până la 5.000 de euro lunar, în timp ce pensia medie în România este în jur de 600 de euro. Aceste privilegii timpurii și generoase au generat o povară bugetară considerabilă și resentimente sociale, mai ales când deficitul fiscal al României a crescut, iar reforma pensiilor speciale a devenit o condiție pentru accesarea fondurilor europene.

Prin contrast, în restul Europei situația este cu totul diferită: judecătorii se pensionează, de regulă, mult mai târziu, între 65 și 70 de ani, și primesc pensii proporționale cu salariile, dar rar echivalente cu întregul venit din activitate. În Germania, de exemplu, nu există nicio schemă specială de pensii dedicată magistraților – judecătorii sunt integrați în sistemul general al funcționarilor publici.

Atât judecătorii, cât și ofițerii de poliție, profesorii (în calitate de funcționari publici) sau militarii de carieră, contribuie și beneficiază de același sistem unitar. Prin lege, vârsta standard de pensionare în Germania crește gradual spre 67 de ani (țintă ce va fi atinsă complet până în 2031), iar magistrații “pe viață” sunt obligați să iasă din activitate la această limită – nu le este permis să își prelungească mandatul dincolo de termenul legal.

În consecință, un judecător german își va încheia cariera în jurul vârstei de 65-67 de ani, similar cu majoritatea angajaților. În privința beneficiilor, judecătorii germani (ca toți funcționarii publici cu statut de Beamte) beneficiază de un sistem de pensie de serviciu de tip definit, care, în caz de carieră completă, le poate oferi aproximativ 71,75% din ultimul salariu de bază. Acest procent maximal – obținut după circa 40 de ani vechime – este plafonul pentru pensiile ocupaționale ale funcționarilor germani.

Cu alte cuvinte, niciun judecător german nu poate încasa la pensie echivalentul integral al salariului din activitate; în practică, pensia lor se va situa la circa două treimi din ultimul venit, dacă au avut o carieră lungă, potrivit gesetze-im-internet.de.

Franța urmează același principiu al integrării magistraților în cadrul general al sistemului public de pensii, neacordând privilegii speciale la pensionare judecătorilor. Și acolo vârsta de pensionare a magistraților este ridicată, în linie cu a celorlalți funcționari publici. Reforma pensiilor din 2023 a consolidat această abordare, prevăzând creșterea graduală a vârstei generale de pensionare de la 62 la 64 de ani și extinderea stagiului complet de cotizare la 43 de ani.

În cazul magistraților din sistemul judiciar, există chiar prevederi organice care stabilesc o limită superioară de vârstă de 67 de ani pentru încetarea mandatului judecătoresc – similară, deci, cu vârsta standard spre care tinde întreg sistemul francez. Doar în cazuri excepționale, care privesc funcțiile de vârf de la Curtea de Casație (echivalentul instanței supreme), limita de vârstă urcă la 68 de ani. De asemenea, legea permite magistraților francezi, la cerere, să fie menținuți în activitate pentru scurt timp peste limita obișnuită, dar nu mai târziu de 70 de ani, și doar în anumite condiții și în posturi specifice (de exemplu, ca magistrați asociați în cadrul Înaltei Curți).

Din punct de vedere financiar, pensia unui magistrat francez este calculată ca pentru orice funcționar civil – într-un sistem care, pentru generațiile mai vechi, oferea ~75% din media salariilor ultimilor ani de carieră la îndeplinirea stagiului complet. Acum însă formula se aliniază spre calculul pro-rata contributiv, în care pensia este proporțională cu anii efectiv munciți și cu salariul mediu pe întreaga viață profesională.

Esențial de subliniat este că în Franța magistrații nu se pot pensiona anticipat la 50 sau 55 de ani și nu primesc la pensie echivalentul întregului salariu de magistrat activ – o astfel de idee ar fi străină practicilor curente, conform legifrance.gouv.fr.

Italia, la rândul său, menține un prag ridicat de vârstă pentru pensionarea magistraților, deși a trecut prin modificări în ultimele decenii. Până în 2014, judecătorii italieni se puteau pensiona la 75 de ani, însă o reformă adoptată în acel an a redus limita la 70 de ani, în efortul de a împrospăta corpul magistraților și de a alinia sistemul la normele europene privind vârsta de pensionare. Astfel, în prezent, 70 de ani este vârsta de pensionare obligatorie pentru un judecător italian.

Legislația cere totodată un stagiu minim de cotizare de 20 de ani pentru ca magistratul să aibă dreptul la pensie de serviciu. Dacă un magistrat nu îndeplinește această condiție minimă (ceea ce, în practică, e rar, dat fiind parcursul profesional lung al judecătorilor), el va trebui să apeleze la sistemul general de pensii contributive, eventual cu penalizări. Sistemul italian de pensii a trecut, în general, la formula contributivă după reformele din anii ’90 și 2000, ceea ce înseamnă că și pensiile magistraților sunt calculate preponderent pe baza sumelor acumulate de-a lungul carierei și a perioadei de contribuții.

Pentru magistrații cu vechime mai mare, se aplică un sistem mixt (o combinație de beneficii din vechiul sistem bazat pe ultimul salariu și noul sistem bazat pe contribuții). Rezultatul, însă, este comparabil cu al altor țări: un judecător italian cu o carieră completă va obține o pensie reprezentând o parte substanțială, dar nu totală, din ultimul salariu – adesea în jur de 70-80%, în funcție de anii lucrați și de nivelul salarial atins. În contextul crizei de personal din justiția italiană, s-a discutat recent chiar posibilitatea de a ridica temporar vârsta de pensionare la 72 de ani (propunere susținută în 2023 de ministrul justiției, Carlo Nordio, ca soluție la deficitul de judecători).

Însă, până la data de referință (noiembrie 2025), această modificare nu a fost legiferată, astfel că regula rămâne pensionarea la 70 de ani. Per ansamblu, deci, și Italia impune magistraților să rămână în activitate mult după pragul la care ieșeau la pensie magistrații români înainte de reformă, iar pensiile lor nu depășesc, ca proporție, pe cele ale altor angajați publici cu funcții înalte.

Spania reprezintă un caz interesant, combinând o vârstă maximă ridicată de pensionare cu o flexibilitate de ieșire anticipată pentru magistrați, în cadrul unui sistem definit și el de reguli generale ale funcției publice. Judecătorii și procurorii spanioli (alături de alte categorii de funcționari civili care au intrat în sistem înainte de 2011) fac parte din așa-numitul Regim de Clases Pasivas – un sistem public de pensii de serviciu pentru angajații statului.

Vârsta de pensionare obligatorie pentru magistrații iberici este de 70 de ani, una dintre cele mai ridicate limite din Europa, comparabilă cu cea din Italia și cu limita specială din Țările de Jos. Cu toate acestea, Spania permite și pensionarea voluntară anticipată, în anumite condiții: un magistrat se poate retrage de la 60 de ani, fără penalizare, cu condiția să fi acumulat cel puțin 30 de ani de serviciu efectiv în magistratură (sau în alte funcții publice echivalente). Această opțiune – moștenită din vechiul sistem al funcționarilor publici – le oferă judecătorilor care au început cariera relativ tineri posibilitatea de a ieși mai devreme din activitate, deși majoritatea aleg să profeseze mult după 60 de ani, mulți apropiindu-se totuși de limita de 70 înainte de a se retrage. Sistemul de calcul al pensiei în Spania pentru magistrați este un beneficiu definit: există un haber regulador (bază de calcul a pensiei) stabilit anual prin legea bugetului, specific fiecărui grad sau funcție. Pensia se determină aplicând un procent (în funcție de anii de serviciu) asupra acestui haber regulador. De pildă, cu 30 de ani vechime în magistratură, pensia va fi echivalentul a 81,73% din baza de calcul anuală stabilită pentru rangul de magistrat.

Pentru 31 de ani de serviciu, procentul crește la 85,38%, iar pentru 32 de ani, la 89,04%. Practic, fiecare an suplimentar adaugă circa 2,5-3,5 puncte procentuale, astfel încât un magistrat cu 35 de ani sau mai mult de carieră atinge 100% din baza de calcul – care, la rândul ei, este limitată de plafonul pensiei publice generale. În 2019, de exemplu, pensia maximă publică era de 2.659,41 euro brut pe lună (x14 luni), iar un magistrat cu peste 33-35 de ani vechime ar fi atins acest plafon. Cu alte cuvinte, chiar dacă formula de calcul ar da un procent mai mare, pensiile magistraților spanioli nu pot depăși pragul maxim admis de sistemul public. Acest lucru face ca, în practică, un judecător spaniol să nu încaseze niciodată mai mult de circa 2.650 de euro brut pe lună din pensia de serviciu de la stat, indiferent de nivelul salariului său din ultima perioadă.

De remarcat că în Spania pensiile sunt împărțite în 14 plăți anuale (incluzând “prime” de vară și iarnă), astfel că echivalentul lunar ar părea ceva mai mic raportat la standardul de 12 luni. Importanța acestor detalii este că, în termeni relativi, pensia unui magistrat spaniol reprezintă o parte semnificativă din ultimul salariu, dar nu îl egalează și nici nu permite pensionarea la vârste excesiv de scăzute. Magistratul spaniol tipic se pensionează undeva între 65 și 70 de ani, cu un venit de pensionar care, deși generos, rămâne într-o marjă de 70-80% din salariul avut la apogeul carierei, sub rezerva plafonului legal. Aceasta este, din nou, o situație foarte diferită de cea din România pre-reformă.

Polonia se înscrie și ea în seria țărilor europene care au scheme distincte de pensionare pentru magistrați, însă regulile sale aduc magistratura mai aproape de practica occidentală în privința vârstei de retragere și a cuantumului relativ al pensiei. În Polonia, judecătorii (precum și procurorii) beneficiază de o pensie de serviciu stabilită prin lege specială, finanțată direct de la bugetul de stat.

Formula de calcul este clar definită: când un judecător polonez se pensionează, el primește o indemnizație viageră echivalentă cu 75% din ultimul salariu de bază, la care se adaugă, de regulă, și sporul de vechime aferent gradului sau funcției avute la momentul retragerii. Această pensie specială este indexată automat la creșterile salariale ale judecătorilor în activitate – adică, dacă magistraților activi li se majorează retribuțiile, pensiile foștilor magistrați cresc în aceeași măsură. În privința vârstei de pensionare, legea poloneză a suferit modificări în ultimii ani (cu unele controverse legate de încercarea de reducere a vârstei pentru judecătorii Curții Supreme, ulterior corectată la presiunea UE).

În prezent, însă, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru judecători (bărbați). Femeile magistrat au opțiunea de a se pensiona puțin mai devreme, la 60 de ani, dacă doresc – o prevedere care reflectă încă vechea politică de diferențiere pe gen în sistemul general din Polonia. Important este că atingerea vârstei de 65 de ani nu impune automat retragerea unui judecător polonez: legea permite ca magistratul să solicite continuarea activității dincolo de această vârstă – cererea trebuie depusă nu mai târziu de cu 6 luni înainte de împlinirea celor 65 de ani și nu mai devreme de 12 luni înainte. Dacă autoritățile judiciare competente aprobă, judecătorul poate activa în continuare, de regulă până cel mult la 70 de ani. Această flexibilitate are scopul de a păstra pe cei mai experimentați în sistem mai mult timp, similar practicilor din Franța sau Italia, unde există posibilități limitate de prelungire a activității. Totuși, majoritatea judecătorilor polonezi se retrag la 65 de ani, iar atunci primesc pensia fixă de 75% din salariu, pensie care – notăm – este puțin mai mică procentual decât cea pe care o primesc judecătorii spanioli cu 30+ ani vechime sau judecătorii germani după 40 de ani (ambele în jur de 80%).

În termeni absoluți, cuantumul pensiei magistraților în Polonia e legat direct de nivelul salariilor lor (care, la rândul lor, sunt calibrate la economia poloneză). Prin urmare, deși Polonia are pensii speciale pentru magistrați, nu permite pensionarea la 50 de ani și impune, în esență, același orizont de vârstă de 60-65 de ani pentru încetarea activității, ca în restul Uniunii Europene. Pensia, la 75% din salariu, reprezintă o formă de recunoaștere a statutului special al judecătorilor, dar nu echivalează cu salariul întreg și nici nu depășește, cum s-a întâmplat în România în unele cazuri, venitul din perioada activă.

Țările de Jos (Olanda) oferă un exemplu suplimentar al abordării vest-europene standard, în care magistrații nu beneficiază de tratamente preferențiale la pensie comparativ cu alți funcționari. Sistemul olandez de pensii este unul contributiv și mixt (include o pensie publică de bază universală – AOW – și pensii ocupaționale administrate pe fonduri de către angajatori și sindicate). Judecătorii olandezi se înscriu în acest cadru general: nu există „pensie specială” dedicată lor în sensul în care există în România sau Polonia. De facto, un magistrat din Olanda primește la bătrânețe pensia publică de stat (care este egală pentru toți cetățenii, în funcție de anii de rezidență, și al cărei cuantum asigură un venit de bază) plus pensia profesională acumulată în fondul de pensii al funcționarilor publici (fondul ABP, la care contribuie și statul ca angajator).

Vârsta de pensionare cunoaște și în Olanda o dublă referință: pe de o parte, vârsta legală de pensionare pentru pensia de stat crește treptat (în 2025 ea este de 67 de ani, după ce a fost 66 și 4 luni în 2023); pe de altă parte, vârsta maximă de menținere în funcție a judecătorilor – prevăzută prin lege separată – este de 70 de ani. Orice magistrat olandez trebuie să se retragă din funcție odată ce a împlinit 70 de ani. Această limită de vârstă relativ ridicată are rolul, au argumentat autoritățile, de a „asigura un flux de cadre și un echilibru între generații în sistemul judiciar”, permițând accesul magistraților mai tineri la posturi de judecător.

În plus, instanțele au considerat că o vârstă fixă de pensionare, peste pragul obișnuit din economia generală, contribuie și la protejarea independenței justiției, evitând situația în care judecătorii ar putea depinde de prelungiri discreționare ale mandatelor lor. Este interesant de menționat că, fiindcă vârsta oficială de pensionare generală (67 ani) este mai mică decât limita de 70 de ani impusă judecătorilor, se ajunge la scenariul în care un judecător olandez poate începe să încaseze pensia de stat la 66-67 de ani (cum ar face orice cetățean) în timp ce încă activează pe banca de judecată până la 70 de ani.

După 70 de ani, magistratul se retrage complet și, pe lângă pensia publică de bază, va primi și pensia ocupațională acumulată – aceasta din urmă fiind rezultatul contribuțiilor sale și ale angajatorului (statul) de-a lungul carierei. În medie, pensiile ocupaționale în Olanda ajung să acopere aproximativ 70% din ultimul salariu pentru un angajat cu normă întreagă și carieră completă, conform regulilor fondurilor de pensii. Pentru magistrați, nu există nicio prevedere de a acorda un procent mai mare sau vreun calcul special care să le majoreze pensia peste ceea ce ar primi un funcționar public de rang similar. Astfel, judecătorii olandezi în practică se bucură de venituri decente la pensie (cumulând pensia de stat cu cea profesională), dar nu se apropie de 100% din salariul de activitate, iar vârsta la care părăsesc sistemul este printre cele mai ridicate din Europa.