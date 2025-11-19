Politica

Ilie Bolojan, calcule pentru revenirea lui Ludovic Orban în PNL

Ilie Bolojan, calcule pentru revenirea lui Ludovic Orban în PNL
Ilie Bolojan ia în calcul posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în Partidul Național Liberal (PNL). Premierul României a lăsat o portiță deschisă atunci când a vorbit despre acest scenariu. O întoarcere în partid nu este o prioritate în acest moment, dar prim-ministrul a dat un răspun diplomat și a afirmat că el a avut o relație civilizată cu toți președinții liberalilor.

Ilie Bolojan ar vedea o întoarcere a lui Ludovic Orban în PNL

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bun, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe pe o agendă de priorități.

În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a spus Bolojan pentru PRO TV.

Proaspăt demis din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial, ieri. Fostul premier a explicat că decizia i-a aparținut exclusiv președintelui Nicușor Dan.

„Într-un fel, această decizie a preşedintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru primăria Capitalei”,  a explicat politicianul contextul plecării de la Cotroceni.

Declarația cu probleme

„Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru”, a mai spus Orban.

 

