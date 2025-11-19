Ilie Bolojan, calcule pentru revenirea lui Ludovic Orban în PNL

Ilie Bolojan ia în calcul posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în Partidul Național Liberal (PNL). Premierul României a lăsat o portiță deschisă atunci când a vorbit despre acest scenariu. O întoarcere în partid nu este o prioritate în acest moment, dar prim-ministrul a dat un răspun diplomat și a afirmat că el a avut o relație civilizată cu toți președinții liberalilor.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bun, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe pe o agendă de priorități.

În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a spus Bolojan pentru PRO TV.

Ludovic Orban a fost demis din funcția de consilier prezidențial, ieri. Fostul premier a explicat că decizia i-a aparținut exclusiv președintelui Nicușor Dan.

„Într-un fel, această decizie a preşedintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru primăria Capitalei”, a explicat politicianul contextul plecării de la Cotroceni.

„Preşedintele Nicuşor Dan mă cunoaşte foarte bine şi, chiar în discuţia pe care am avut-o, i-am spus că această declaraţie pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii preşedintelui şi pentru a asigura o eventuală defensive, în cazul în care este atacat de adversarii politici. Nu regret această declaraţie şi dacă m-ar fi întrebat cineva acelaşi lucru, după discuţia cu preşedintele României, aş fi spus acelaşi lucru”, a mai spus Orban.