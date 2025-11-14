Lupta pentru președinția Directoratului Hidroelectrica. Șansele se împart între un manager specializat în energie și altul cu expertiză în mai multe domenii

Lupta pentru președinția Directoratului Hidroelectrica, cel mai important producător de energie electrică din România, a ajuns în faza finală. Schimbarea de la vârful companiei vine ca urmare a demisiei lui Karoly Borbély, care devenise un punct de divergență cu partenerii europeni, punând în pericol fondurile alocate României prin PNRR. România trebuie ca până la finalul lunii noiembrie să rezolve problemele privind selecțiile candidaților la mai multe companii de stat și să respecte principiile guvernanței corporative.

Odată cu plecarea lui Borbély, a început o cursa pentru preluarea conducerii strategice a gigantului energetic. Potrivit surselor, în bătălia finală au rămas doi candidați cu profiluri difete: Radu-Ioan Constantin și Mihai-Daniel Aniței.

Declanșarea procedurii de selecție și numire a doi membri ai Directoratului Hidroelectrica S.A., CEO ȘI CFO, a fost decisă de Consiliul de Supraveghere în cadrul ședinței din 22 septembrie „Selecția va fi efectuată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii”; anunța compania pe site-ul BVB.

Până la finalizarea procedurii de selecție, Bogdan-Nicolae Badea și Radu-Ioan Constantin, membri ai Directoratului, au fost desemnați să preia temporar atribuțiile de CEO, respectiv CFO.

Actual membru al Directoratului, Radu-Ioan Constantin este un nume familiar în structurile Hidroelectrica. Profilul profesional al lui Constantin indică o pregătire și experiență acumulată în interiorul sistemului energetic din România.

Cu o educaţie solidă și dublă calificare, inginer și economist, Radu Ioan Constantin și-a început cariera in domeniul dezvoltărilor imobiliare, iar din anul 2008 și-a început activitatea în cadrul Hidroelectrica SA. În prezent acesta ocupă funcția de Director Administrativ și Logistica, numirea în funcție fiind făcută în anul 2022.

Începând din 2008, specialistul a avut o ascensiune neîntreruptă în cadrul Hidroelectrica, acumulând 17 ani de experiență în companie. A pornit de la poziția de economist (11.2008-03.2015), gestionând activitatea de decontare a tranzacțiilor pe diverse piețe de energie.

Maturizarea profesională s-a reflectat în preluarea succesivă a rolurilor de management:

Șef Serviciu/Birou Decontare (03.2013-05.2015), unde a gestionat o creștere exponențială a numărului de contracte derulate (de la 18/an la peste 500/an) și a portofoliului de clienți.

Manager al departamentelor cheie: Trading și Furnizare (2015-2022), poziții din care a dezvoltat, implementat și supervizat strategiile de vânzare ale energiei, coordonând activitatea pe piețele centralizate (OPCOM, BRM) și asigurând reziliența poziției de lider a Hidroelectrica pe segmentul de piață.

Membru al Directoratului (06.2022-11.2023), exercitând funcția de Director Administrativ și Logistică (CAO).

Radu-Ioana Constantin este absolvent MBA la Academia de Studii Economice Bucuresti și Universitatea Gelsenkirchen Germania cu diplomă în managementul antreprenorial. Totodată acesta este inginer diplomat, terminând Universitatea Politehnica București, Facultatea de Inginerie în Limbi Straine (Germana) și economist prin absolvirea studiilor la Institutul Bancar Român, Facultatea de Management Financiar.

Radu-Ioan Constantin se poate lăuda cu o carieră de circa 17 ani de activitate neîntreruptă în cadrul Hidroelectrica. Această longevitate în interiorul companiei oferă o cunoaștere aprofundată a funcționării sistemului energetic și a specificului pieței.

Ca element definitoriu al recunoașterii expertizei sale este desemnarea în mai multe procese în instanță în litigii complexe cu alți jucători din piață. Constantin a fost reprezentantul cheie al companiei în litigiul complex în care așa-numiții „băieți deștepți” din energie solicitau Hidroelectrica despăgubiri colosale. El a participat ca expert/martor în procesele de arbitraj internațional ICSID la Paris, ca reprezentant al Ministerului Energiei și al Hidroelectrica SA (valoare totala a pretentiilor traderilor de energie fata de Statul Roman si Hidroelectrica SA: 1,3 miliarde Euro);

Gestionarea și soluționarea unor astfel de litigii de anvergură internațională demonstrează:

Viziune juridică și strategică: Capacitatea de a apăra interesele financiare ale companiei.

Înțelegere Financiară: O cunoaștere profundă a mecanismelor economice care guvernează piața energiei.

Prin urmare, candidatura sa este susținută de o vastă experiență la locul de muncă și de participarea directă în momente cruciale care au influențat stabilitatea financiară a companiei.

Contracandidatul, Mihai-Daniel Aniței, este un manager cu o experiență extrem de diversificată, fiind un "abonat" al funcțiilor de conducere în sectoare variate, de la industria zahărului, sârmei și sticlei, până la mase plastice, îngrășăminte, energie nucleară și aviație. Acest profil indică o expertiză generalistă în managemen, deși nu se aliniază neapărat cu experiența specifică și profundă în hidroenergie pe care o deține Constantin.

În prezent, el este consultant proiecte energetice și industriale la Osprey Consulting. În trecut acesta a ocupat funcții de maneger la Combinatul de Îngrășăminte Chimice Năvodari, Ameropa Group Romania, Combinatului Chimic Azomureș, Saint Gobain Glass România, Ductil Steel S.A. Fabrica de Zahăr și Amidon AGRANA. A fost Președinte al Consiliului de Administrație la ROMATSA, Președinte al Comitetului Agriculturii pentru Fertilizers Europe, Membru în Consiliul de Administrație la Nuclearelectrica, membru CA la Chimpex SA, membru CA la Ameropa Grains, membru CA la Oil Terminal, membru în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.

Mihai Aniței a absolvit Inginerie Mecanică (specializarea Mașini-Unelte) la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (1988 – 1994), iar ulterior a făcut Studii de masterat MBA la The OPEN University (1995 – 2001), Studii de doctorat în Inginerie și Management la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2019 – 2024) și studii de masterat (Master of Business Intelligence) la FABIZ, Academia de Studii Economice (2022 – 2024).

În ciuda diferențelor de pregătire și experiență profesională — una bazată pe specializare profundă și alta pe versatilitate managerială — decizia privind viitorul Președinte al Directoratului va fi, cel mai probabil, una politică.

Deși există semnale de susținere din partea Ministrului Energiei pentru Radu-Ioan Constantin, se pare că ultimul cuvânt le revine liderilor coaliției de guvernare. Astfel, numirea la vârful Hidroelectrica, o companie vitală pentru securitatea energetică și stabilitatea financiară a României, rămâne subiectul unor negocieri și echilibre politice.

Probleme privind numiri fără selecție competitivă, conflicte de interese și lipsa certificărilor profesionale – au fost identificate și la Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica, Romgaz, Conpet, Oil Terminal, SAPE și alte companii energetice de către Comisia Europeană. România fiind atenționată că riscă să piardă finanțări din PNRR dacă nu rezolvă urgent aceste deficiențe.