Gala Capital „Companii de Elită 2025”. Bogdan Buciu, Hidroelectrica: „Indiferent de condițiile meteorologice Hidroelectrica reușește să facă profit”

Revista Capital a recompensat excelența în afaceri în cadrul evenimentului „Companii de Elită”, desfășurat pe 23 octombrie 2025, unde au fost recunoscute realizările unor branduri de top din economia românească. În domeniul Energie, Hidroelectrica s-a remarcat prin rezultate remarcabile și viziune strategică, primind „Premiul pentru leadership în investiții strategice și consolidarea securității energetice a României”.

„Din păcate, domnul Badea nu au putut să fie prezent în această seară. Eu sunt Bogdan Buciu, directorul de cabinet la hidroelectrica. Vă mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Ne onorează, suntem printre cei mai mari investitori din România și una dintre cele mai profitabile firme. Ne batem cu cei de la OMV an de an pentru primele locuri. Vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-o faceți să ne fiți competiție în acest concurs. Suntem foarte mândri de performanțele pe care le are Hidroelectrica an de an și pentru felul în care își desfășoară afacerile, indiferent de condițiile meteorologice și vă mulțumesc că ați remarcat faptul că, indiferent că este secetă sau un an cu ploi abundente, Hidroelectrica reușește să facă profit și cifră de afaceri record” declară Bogdan Buciu pe scena Capital.

Hidroelectrica, planuri record de modernizare

Societatea Hidroelectrica a încheiat 2024 cu rezultate financiare semnificative, dar marcate de condiții hidrologice dificile. Profitul net raportat a fost de 4,121 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 35% față de 2023, în timp ce veniturile au ajuns la 9,12 miliarde lei, cu o reducere de circa 25% comparativ cu anul precedent. Volumul de energie electrică produsă și vândută (producția netă) a înregistrat o scădere de 22%, ajungând la 13.864 GWh în 2024.

În primul trimestru al lui 2025, producția netă a companiei a scăzut cu 38% față de T1 2024, până la 2.654 GWh, considerat cel mai scăzut nivel al producției trimestriale din ultimii 10 ani. Veniturile pentru această perioadă s-au situat la aproximativ 1,9 miliarde lei, în scădere cu 26% față de același interval al anului anterior, iar profitul net a fost de 589 milioane lei, cu o scădere de circa 56% față de T1 2024.

Una dintre direcţiile esenţiale pentru Hidroelectrica este modernizarea unităţilor de producţie. În anul 2024, a fost finalizată modernizarea agregatului HA5 din cadrul hidrocentralei Stejaru, capacitatea acestuia crescând de la 50 MW la 54,126 MW. Investiţia totală a fost de 61,7 milioane lei, dintre care circa 51,5 milioane lei au fost alocaţi direct pentru reabilitarea unităţii. Lucrările au fost realizate de societăţi din grup, inclusiv Hidroserv.

Tot în 2024-2025, Hidroelectrica a demarat proiecte importante, cum ar fi: contractul pentru refacerea hidrocentralei Vidraru, estimat la 188 milioane euro, care include modernizarea agregatelor, consolidarea damelor, reabilitarea echipamentelor mecanice și electrice și introducerea sistemelor automate de control.

De asemenea, compania şi-a propus să depăşească pragul de 500 milioane euro investiţii în 2025 în total – modernizări, mentenanţă, surse regenerabile şi achiziţii.