Acuzații controversate făcute de omul de afaceri Sile Pușcaș la adresa premierului Ilie Bolojan

Omul de afaceri Sile Pușcaș susține, într-o intervenție la „Marius Tucă Show”, că o companie de gestionare a deșeurilor din Bihor ar funcționa ca „pușculița premierului”. Afaceristul afirmă că a devenit ținta unei anchete declanșate politic după ce a contestat „taxa Bolojan” în instanță și a câștigat procesul.

Omul de afaceri clujean Sile Pușcaș, unul dintre cei mai cunoscuți operatori privați din industria gestionării deșeurilor, a lansat acuzații extrem de dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

Pușcaș a susținut că ar fi devenit ținta unei anchete politice, declanșate după ce a atacat în instanță o taxă specială impusă pentru deșeurile aduse din afara județului Bihor.

Afaceristul afirmă că presiunile au început după ce el și compania sa au decis să conteste legalitatea taxei. Pușcaș leagă deschis acțiunile autorităților de relația sa de prietenie cu liderul AUR, George Simion, dar și de opoziția exprimată în fața administrației Bihor conduse de Ilie Bolojan și, ulterior, de apropiații acestuia.

În intervenția de la Gândul, omul de afaceri a detaliat cum a ajuns în conflict deschis cu autoritățile bihorene. El a explicat că administrația județului a instituit o taxă specială pentru deșeurile transportate din alte județe, taxă care, spune el, depășea cu mult costurile reale ale gestionării.

„Sunt două motive. În primul rînd este o răzbunare politică, datorită unei relații de pretenie cu George Simion. Și în al doilea rînd, dl Ilie Bolojan este o persoană foarte orgolioasă. Iar eu am îndrăznit să dau (în judecată n.n.) această taxă instituată de dînsul în Bihor pentru deșeuri. O taxă specială, zisă și taxa Bolojan. Practic ei ce au făcut? Au introdus o taxă de două ori mai mare decît costul gunoiului, doar pentru acele deșeuri care sunt transportate din alte județe. Adică, toată lumea care nu e din Bihor plătește această taxă. Evident că această taxă a fost plătită în mică măsură de noi, fiindcă am căutat să mergem să redirecționăm deșeurile către alte orașe și județe. Ca să nu mai plătim această taxă, care era dublă. Președintele Consiliului Județean de atunci, Ionel Bogdan, tot PNL, punea o presiune puternică pe noi să ducem aceste deșeuri în Bihor. Efectiv, ne impunea prin diferite metode să ajungă deșeurile în Bihor. Eu, în acel moment, nu m-am gîndit că această groapă de gunoi din Oradea, gestionată de Eco Bihor, este pușculița premierului.”

Conform spuselor sale, presiunile veneau atât din partea administrației locale, cât și din partea companiei Eco Bihor, operatorul care gestionează groapa de gunoi de la Oradea și care, în opinia lui Pușcaș, ar beneficia de protecție politică.

Sile Pușcaș a dezvoltat, în aceeași emisiune, acuzații privind modul în care Eco Bihor ar fi reușit să-și păstreze contractul multianual de gestionare a depozitului din Oradea.

Omul de afaceri afirmă că firma ar fi intrat în parteneriatul public-privat în 2003 prin acte de corupție și că și-ar fi consolidat poziția cu sprijinul politic al lui Bolojan.

„Această companie, Eco Bihor, a fost menținută în joc de-a lungul vremii în județul Bihor de către dl Ilie Bolojan, cînd era primarul municipiului Oradea din 2008 pînă în 2020, dacă țin minte. Și după aceea prin ‘sublocotenenții’ dînsului, precum dl Birta, primarul municipiului Oradea. În continuare, compania Eco Bihor, care intrase printr-o șpagă în 2003 în acest parteneriat public-privat foarte dubios – s-a lăsat și cu niște condamnări în zona aia – a reușit să-și mențină acest contract de parteneriat public – privat și să gestioneze groapa de gunoi. În mod bizar, cifrele lor de afacere a crescut imens. Era o afacere locală. În momentul cînd noi am început să ducem deșeuri acolo a apărut această taxă specială.”

Afaceristul susține că după ce a obținut câștig de cauză în instanță împotriva taxei, reacția autorităților ar fi fost una de „tsunami”, ceea ce l-ar fi convins că investigațiile deschise pe numele său au, în opinia lui, un substrat politic.

Sile Pușcaș afirmă că instanța i-a dat dreptate în cazul contestării taxei speciale. Departe de a pune capăt disputelor, victoria juridică ar fi declanșat escaladarea presiunilor.

„Noi am dus în instanță această taxă specială. Am cîștigat. La acel moment ne-am bucurat, fiindcă mi s-a părut că am avut dreptate. E o realizare. După aceea ne-am dat seama că a venit un tsunami pe noi. Și au început problemele. Dacă nu eram prietenul lui George Simion, era o execuție locală. Așa, a devenit națională. Mă apăr, am angajat avocați, arătăm adevărul.”