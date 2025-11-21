Bolojan: Dacă România ratează jalonul privind pensiile speciale ale magistraților sunt posibile remanieri

Premierul Ilie Bolojan spune că discuțiile despre eventuale remanieri se vor purta după 28 noiembrie, termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului privind pensiile speciale magistraților. Valoarea totală a celor trei jaloane aflate în risc depășește 800 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că discuțiile privind eventuale remanieri în Guvern vor avea loc abia după data de 28 noiembrie, când România trebuie să demonstreze Comisiei Europene că a îndeplinit jalonul referitor la reforma pensiilor speciale magistraților.

Bolojan a arătat că obiectivul principal al Executivului este evitarea dezangajării fondurilor europene aferente PNRR, în condițiile în care valoarea totală a celor trei jaloane aflate în discuție depășește 800 de milioane de euro.

„Sper că, pe data de 28 şi în zilele următoare, să îndeplinim aproape toate criteriile, în aşa fel încât să evităm dezangajarea banilor europeni. În total, cele trei jaloane au o valoare de peste 800 de milioane de euro, pe care, sigur, ar trebui să îi recuperăm, în aşa fel încât să fie incluşi în piaţa de investiţii din România. Dar sper să nu ajungem în această situaţie. Haideţi să vedem care sunt evoluţiile, până la data respectivă”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a admis că unele dintre jaloanele impuse prin PNRR nu depind exclusiv de Guvernul României. Procedurile administrative, contestațiile, termenii din instanțe și deciziile Curții Constituționale influențează ritmul în care pot fi finalizate aceste reforme.

„Aceste jaloane au problemele lor, în sensul că una este ca lucrurile să depindă exclusiv de Guvern, şi alta este să depinzi de alte terţe părţi, procese, contestaţii, instanţe, Curtea Constituţională, şi aşa mai departe, lucruri pe care nu le poţi întotdeauna controla”, a spus premierul.

El a precizat că această situație nu reprezintă o justificare, ci o realitate procedurală. „Nu este o scuză, ca să ne înţelegem foarte bine ce spun acum, dar una este să ai nişte termene, a căror îndeplinire ţine exclusiv de tine, şi alta este să depindă de un anumit context”, a afirmat Bolojan.

Totuși, premierul a sugerat că ar fi existat posibilitatea unei reacții administrative mai rapide, imediat după notificările primite din partea Comisiei Europene. „Dacă s-ar fi început toate procedurile astea imediat după ce am primit aceste notificări, probabil că n-am fi ajuns în această situaţie”, a spus acesta.

Întrebat direct despre posibile remanieri în cazul în care România nu reușește să atingă toate jaloanele până pe 28 noiembrie, premierul a răspuns că acest subiect nu va fi abordat înainte de această dată.

„Discutăm după data de 28, de eventuală răspundere”, a afirmat Bolojan, lăsând deschisă posibilitatea unor schimbări, fără să le anticipeze.

Pentru moment, Executivul se concentrează pe accelerarea procedurilor și corelarea lor cu cerințele Comisiei Europene, astfel încât România să evite pierderile financiare și întârzierile în derularea proiectelor finanțate prin PNRR.