Dosar de delapidare la o școală din Giurgiu. O angajată ar fi folosit banii instituției în interes personal

O angajată a unei unități de învățământ din municipiul Giurgiu este cercetată într-un dosar penal de delapidare, fiind suspectată că ar fi folosit bani ai instituției pentru achiziționarea unor bunuri destinate uzului personal. Ancheta vizează activități desfășurate începând din anul 2023, potrivit IPJ Giurgiu.

Polițiștii au efectuat percheziții la locuința femeii, în cadrul investigației derulate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Acțiunile au fost desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

La data de 9 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat o percheziție domiciliară în municipiul Giurgiu, acțiunea fiind coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Descinderea a avut loc la locuința unei femei, în cadrul unei anchete care vizează clarificarea unor suspiciuni privind comiterea unor fapte de natură economică.

Intervenția oamenilor legii a avut ca scop strângerea de probe și documente relevante pentru anchetă, care ar putea contribui la stabilirea împrejurărilor în care ar fi fost desfășurată activitatea investigată. De asemenea, polițiștii au urmărit identificarea unor înscrisuri sau alte materiale ce pot ajuta la lămurirea situației și la consolidarea probatoriului în acest caz.

Potrivit instituției, activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru infracțiunea de delapidare în formă continuată. Ancheta vizează modul în care ar fi fost utilizate fondurile instituției de învățământ.

”În fapt, în perioada 2023-2026, în calitate de reprezentant al unei unităţi de învăţământ din municipiul Giurgiu, prin mai multe acte materiale comise, femeia respectivă ar fi achiziţionat în mod ilegal, în numele instituţiei, mai multe bunuri pe care le-ar fi însuşit şi folosit în interes personal sau pentru altă persoană”, au transmis poliţiştii.

Conform datelor din anchetă, prejudiciul produs instituției este estimat la aproximativ 94.000 de lei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele.

Luni, femeia a fost reținută pentru 24 de ore. Marți urmează să fie prezentată unității de parchet competente.

Procurorii vor decide măsurile procedurale care se impun în continuarea anchetei.