Bătut şi privat de libertate pentru un peşte. Prietenul lui Igor Dodon şi partenerul de afaceri al adjunctului lui Alexandr Stoianoglo, reţinut de poliţie

Vicepreședintele raionului Orhei, Mihail Paciu, a fost reținut pe poliţie, fiind bănui că ar fi răpit şi bătut un om pentru că ar fi pescuit fără voie în iazul său.

Mihail Paciu este unul din fruntaşii Partidului Socialiştilor, condus de Igor Dodon, şi a deţinut şi două mandate de deputat.

Mihail Paciu a avut şi o afacere comună cu fostul procuror general adjunct Ruslan Popov, inculpat într-un dosar penal pentru îmbogăţire ilicită. Fostul procuror a înregistrat partea sa de afacere, o livadă modernă, pe numele fiului să Alexandru, pe atunci un student de 20 de ani.

Popov şi-a vândut partea sa de afacere unui consătean stabilit cu traiul în SUA, cu câteva zile înainte de a fi arestat.

Mihail Paciu a mai ajuns în atenţia presei, dar şi a oamenilor legii, pentru caracterul său impulsiv şi pentru finanţare ilegală a protestelor antiguvernamentale.

Mihail Paciu, care locuieşte în satul Brăviceni din raionul Orhei, a fost reţinut în seara de 14 aprilie anul curent pentru o presupusă răpire, agresiune și constrângere sub amenințare cu armade foc.

Portalul deschide.md relatează că, infracţiunea pentru care fruntaşul socialist riscă cel puţin zece ani de închisoare, ar fi avut loc în noaptea de 31 martie, între orele 00:00–04:00.

Mihail Paciu, împreună cu alte persoane, ar fi agresat un bărbat aflat la pescuit la iazul din satul Brăviceni, gestionat de Paciu.

Bărbatul prin la pescuit ar fi fost bătut și dus forțat într-un garaj. Acolo bătăile ar fi continuat, victimă fiind ameninţată cu o armă de vânătoare să recunoască că a mai pescuit în iazul lui Paciu.

Mihail Paciu este inginer agronom şi deţine şi doctoratul în domeniu. Iar în 2004 a fondat o gospodărie țărănească care îi poartă numele și pe care o conduce.

În același an, el a fost numit director adjunct al Fabricii de vin Romanești SA din raionul Strășeni. Din 2007, este președinte al Asociației Agricultorilor de Legume din Republica Moldova.

În 2017, Igor Dodon, pe atunci preşedinte al Republicii Moldova, l-a decorat pe Paciu cu Ordinul „Gloria Muncii”.

Cunoscându-l ca slujitor fidel al PSRM, Dodon nu ezitat să-l promoveze pe Mihail Paciu.

La parlamentarele din februarie 2019, Paciu s-a regăsit pe locul 33 în lista națională a socialiştilor. Tot el a fost şi candidat PSRM în Circumscripția uninominală nr. 19, care a cuprins raioanele Rezina, Criuleni, Orhei și Dubăsari.

Totuși, Mihail Paciu a reușit să ajungă în Parlament pe lista națională a socialiștilor, după ce, câteva luni mai târziu, colegul său de partid, Ion Ceban, a renunțat la fotoliul de deputat în favoarea celui de primar general al municipiului Chișinău.

La alegerile parlamentare anticipate din 2021, Paciu a candidat pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, dar nu a reuşit să câştige un nou mandat de parlamentar.

Mihail Paciu s-a dovedit a fi un slujitor fidel, cu trup şi suflet pentru cauza partidului lui Igor Dodon.

De exemplu, în vara anului 2021, Paciu a organizat un picnic pe malul iazului din Brăviceni, unde i-a invitat pe fruntaşii PSRM, inclusic Igor Dodon şi Zinaida Greceanîi. Picnicul a fost transformat într-o adunare de partid, la care s-a discutat strategia electorală a PSRM pentru alegerile parlamentare din perioada respectivă.

Desprea această adunare au aflat câţiv jurnalişti, care au fost agresaţi verbal şi fizic de Mihail Paciu.

În toamna anului 2025, Paciu a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce a plătit ilegal câte 300 de lei participanților la un protest antiguvernamental, organizat în ajunul alegerilor parlamentareîde Blocul „Patriotic”, din care făceau parte PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei”.