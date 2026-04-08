Sondaj IMAS: Guvernarea din Republica Moldova pierde teren. Cetățenii cer schimbări rapide

Republica Moldova. Guvernarea din Republica Moldova se confruntă cu o scădere accentuată a încrederii din partea cetățenilor, pe fondul nemulțumirilor economice și sociale tot mai mari. Cel puțin așa arată datele Barometrul socio-politic realizat de IMAS Moldova în perioada martie – aprilie 2026, la comanda „Independent news, Românbia. Potrivit cercetării, tot mai mulți moldoveni consideră actuala guvernare ineficientă și cer schimbări, inclusiv alegeri anticipate.

Potrivit cercetării, actualul Guvern se confruntă cu o criză accentuată de legitimitate și încredere, Evaluările cetățenilor sunt dure. 19,3% dintre respondenți au acordat nota 1 actualei guvernări, iar 60% consideră că niciunul dintre guvernele PAS din ultimii ani nu a fost eficient.

Nemulțumirea se reflectă și în opțiunile privind viitorul politic. Potrivit sondajului, 33% dintre respondenți își doresc declanșarea alegerilor anticipate, 15% ar prefera schimbarea unor miniștri, iar 9% susțin înlocuirea premierului Alexandru Munteanu.

Percepția asupra sistemului de justiție rămâne puternic negativă. Aproximativ 74% dintre respondenți consideră că eficiența acestuia este foarte slabă sau slabă, iar 77% au aceeași opinie despre independența justiției.

În același timp, 44% dintre cetățeni cred că sistemul este influențat politic, iar 54% consideră că mita joacă un rol important în actul de justiție, ceea ce accentuează lipsa de încredere în instituțiile statului.

Datele sondajului arată că șase formațiuni politice ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține 37% din voturile respondenților deciși, fiind urmat de Partidul Socialiștilor cu 21,2%, Partidul Democrația Acasă cu 11%, Partidul Nostru cu 7,6%, Partidul Mișcarea Alternativa Națională cu 5,7% și Partidul Comuniștilor cu 5,5%.

Directorul general al IMAS, Doru Petruți, a declarat că peste 50% dintre moldoveni au o opțiune de vot clar conturată, însă tabloul electoral este în schimbare.

„Tabloul de vot suferă și el modificări considerabile. Chiar dacă PAS rămâne în frunte cu un avans considerabil, pierde 3% față de sondajul din luna februarie”, a explicat acesta.

Potrivit lui, unele partide din opoziție încep să capitalizeze nemulțumirea unei părți a electoratului, iar reorganizarea alianțelor și apariția unor noi formațiuni contribuie la fragmentarea opțiunilor electorale.

În ceea ce privește simpatia politică, 27% dintre respondenți au declarat că simpatizează PAS, 16% PSRM și 8% PDA. Totodată, PAS se află pe primul loc și în topul partidelor pe care respondenții afirmă că sigur nu le-ar vota, cu 42,6%, urmat de PSRM cu 15,7% și PCRM cu 8,5%.

Directorul IMAS a atras atenția că aceste rezultate trebuie interpretate cu prudență, întrucât reflectă o situație de moment, iar evoluțiile politice și sociale pot schimba rapid preferințele electoratului.

Barometrul relevă o stare generală de nemulțumire economică și pesimism. Aproximativ 58% dintre cetățeni consideră că Republica Moldova merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 32% sunt optimiști.

Cele mai mari probleme invocate de populație sunt salariile și pensiile mici, menționate de 25,3% dintre respondenți, prețurile ridicate, indicate de 24,6%, și dificultățile financiare zilnice, invocate de 23,1%.

Iarna recent încheiată a pus presiune semnificativă pe bugetele familiilor. Potrivit datelor, 37% dintre respondenți au declarat că au achitat facturile „foarte greu”, 26% „destul de greu”, iar 15% au acumulat datorii.

Aceste cifre reflectă impactul direct al crizelor economice și energetice asupra populației și explică nivelul ridicat de nemulțumire socială.

Deși sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană rămâne majoritar, există rezerve importante. Dacă ar avea loc un referendum, 46% ar vota pentru aderare, iar 23% împotrivă.

Totodată, cetățenii exprimă temeri legate de eventualele consecințe ale integrării: 72% se tem de creșterea prețurilor, 48% de pierderea suveranității, iar 69% de posibilitatea ca străinii să cumpere terenurile din țară.

Un rezultat semnificativ arată că 71% dintre respondenți consideră că Republica Moldova ar trebui să reia discuțiile cu Rusia pentru a obține gaz și petrol la prețuri mai mici. În acest context, 42% îl văd pe Igor Dodon drept cel mai potrivit pentru a purta astfel de negocieri.

În ceea ce privește preferințele pentru funcția de președinte, Maia Sandu conduce în opțiunile spontane cu 17%, fiind urmată de Igor Dodon cu 16% și Renato Usatîi cu 7%.

Sondajul mai arată că 26,9% dintre respondenți nu știu sau nu s-au decis cu cine vor vota, ceea ce indică un potențial ridicat de schimbare a rezultatelor în perioada următoare.

Barometrul IMAS a fost realizat în perioada 24 martie – 6 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.111 persoane adulte din Republica Moldova, cu excepția regiunii transnistrene. Marja de eroare este de ±3%, iar interviurile au fost realizate la domiciliul respondenților, în limbile română și rusă.