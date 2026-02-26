Politica

Sondaj: Șase partide ar trece pragul electoral. Cine ar controla majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova. Locuitorii Republicii Moldova ar putea trimite șase formațiuni politice în Parlament dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate. cel puțin așa arată datele Barometrului socio-politic IMAS pentru februarie 2026.

Potrivit sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 40,8% din voturile alegătorilor hotărâți, urmat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) – 19,6%, Partidul Democrația Acasă – 9,8%, Blocul Alternativa – 8,9%, Partidul Nostru – 7,6%, iar Partidul Comuniștilor (PCRM) s-ar situa aproape de pragul electoral, cu 5,2%.

Sursa foto: IMAS

Directorul general al IMAS, Doru Petruți, a explicat că puțin peste 50% dintre cetățeni au decis cu cine ar vota în cazul alegerilor anticipate.

„PAS rămâne partidul cu cele mai multe opțiuni de vot. Vedem o poziție fragmentată, cu opțiuni electorale împărțite între mai multe partide, mai ales după despărțirea Blocului Patriotic”, a precizat Petruți.

Simpatia și respingerea partidelor în rândul alegătorilor

Întrebați despre simpatia față de partide, 30% dintre respondenți au indicat PAS, 14% PSRM și 7% PPDA. În același timp, PAS conduce și topul partidelor pe care alegătorii nu le-ar vota, cu 40,6%, urmat de PSRM – 15% și PCRM – 9,5%.

Potrivit directorului IMAS, extrapolarea rezultatelor se face doar pentru respondenții cu o opțiune clară de vot și este orientativă. El a menționat că o parte importantă a electoratului refuză să participe la sondaje sau își ascunde opțiunea politică, în special susținătorii fostului partid Șor, care momentan nu se redistribuie către alte formațiuni. „Dacă aceste voturi vor fi exprimate și redistribuite, tabloul electoral s-ar putea modifica semnificativ”, a adăugat Petruți.

Sursa foto: IMAS

Cum au votat moldovenii în alegerile parlamentare din 2025

Sondajul a fost realizat în luna februarie 2026, pe un eșantion de 1113 persoane, cu vârsta de peste 18 ani, pe teritoriul Republicii Moldova, fără regiunea transnistreană. Marja de eroare este de 3%.

În urma alegerilor din 28 septembrie 2025, în Parlament au ajuns cinci formațiuni politice. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cu 55 de mandate, Blocul Patriotic – 26, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate fiecare.

