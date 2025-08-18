Monden Polițiști suspectați de corupție. Percheziții de amploare la IPJ Vâlcea







Percheziții de amploare la IPJ Vâlcea. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA), au declanșat luni dimineață o amplă acțiune de verificare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vâlcea, dar și la locuințele unor agenți de poliție rutieră suspectați de fapte de corupție.

Descinderile au vizat și persoane fără calitate specială, precum și mai multe autoturisme utilizate de acestea, conform unui comunicat transmis de Ministerul Public.

Investigația are legătură cu perioada de suspendare a unor permise de conducere, mai exact cu modul în care polițiștii rutieri ar fi gestionat introducerea datelor în sistemul informatic. Ancheta vizează suspiciuni de infracțiuni de corupție, legate de exercitarea atribuțiilor de serviciu de către agenții rutieri.

În cursul zilei de luni, autoritățile au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară, care au vizat atât locuințele polițiștilor, cât și pe cele ale unor civili. Două birouri din structura IPJ Vâlcea au fost, de asemenea, vizate de descinderi. În paralel, anchetatorii au efectuat percheziții auto asupra mai multor vehicule utilizate de persoanele implicate în dosar.

Conform informațiilor oficiale, procurorii au emis trei ordonanțe de ridicare de documente și bunuri chiar de la sediul Inspectoratului de Poliție Județean. De asemenea, au fost dispuse patru mandate de aducere, dintre care două îi vizează direct pe agenții rutieri cercetați. Toți cei implicați urmează să fie audiați la sediul Parchetului Tribunalului Vâlcea.

Operațiunea a fost sprijinită de Brigada de Operațiuni Speciale Pitești, de Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, dar și de Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, care au asigurat suportul necesar pentru desfășurarea perchezițiilor.

Potrivit Ministerului Public, acțiunile fac parte dintr-un dosar penal aflat în desfășurare, iar măsurile luate vor depinde de probele administrate pe parcursul cercetărilor.