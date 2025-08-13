Justitie Anchetă de corupție la Ministerul Energiei. DNA a primit toate documentele despre directorul vizat







Ministerul Energiei a transmis, miercuri, că a permis accesul procurorilor DNA la toate documentele şi colaborează cu procurorii care verifică presupuse fapte de corupţie produse în perioada 2021 – 2022. Ar fi vizat directorul Ionel Georgescu, pe care procurorii anticorupţie îl suspectează că ar fi implicat în aranjarea unor examene pentru funcţii publice.

„Ministerul Energiei a luat act, cu deplină responsabilitate, de acţiunile recente desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie. Cercetările vizează activităţi desfăşurate în perioada 2021-2022. Ministerul Energiei a permis accesul la toate informaţiile necesare, conform legilor şi procedurilor în vigoare. Ministerul Energiei reafirmă angajamentul ferm faţă de respectarea legii, a principiilor transparenţei şi integrităţii în exercitarea atribuţiilor sale”, au transmis reprezentanții instituției. Potrivit acestora, ”instituţia cooperează deplin cu autorităţile judiciare în exercitarea atribuţiilor lor legale, în mod transparent, eficient şi prompt”.

Marți dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la sediul Ministerului Energiei, în biroul directorului Ionel Georgescu, precum și la locuința acestuia, într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție.

Potrivit informațiilor oficiale, ancheta are în centru acuzații privind aranjarea unor examene pentru ocuparea de funcții publice. Procurorii urmăresc strângerea de probe care să clarifice implicarea directorului în aceste fapte.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că Ionel Georgescu a avut legături și conflicte de interese care au motivat încercările de a-l îndepărta din minister. „Și după suspendare, dânsul mai trecea prin Minister, nu știu în ce calitate, probabil de funcționar public suspendat, și probabil că și-a întreținut anumite relații cu foștii colegi”, a spus Burduja.

Ionel Georgescu a fost pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 a condus Direcția Generală Anticorupție, înainte de a ajunge la Ministerul Energiei, unde a condus Corpul de Control. Câteva luni s-a autosuspendat pentru a lucra în mediul privat, revenind ulterior ca director după schimbarea Guvernului.

Perchezițiile au fost autorizate de un judecător de drepturi și libertăți, iar ofițerii de poliție judiciară ai DNA au urmărit identificarea unor dovezi sau bunuri care ar putea fi relevante pentru anchetă.

Ionel Georgescu a fost implicat în trecut în mai multe scandaluri de corupție, numele său fiind menționat în dosare care vizau persoane precum Viorel Hrebenciuc și Adrian Duicu. Ionel Georgescu nu a avut nicio reacție până în prezent.