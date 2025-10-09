Absența lui Marco Rubio de la Paris influențează procesul de tranziție din Gaza

Planul de pace pentru Gaza va fi discutat joi într-o întâlnire la Paris între reprezentanți ai statelor europene, arabe și alte țări, însă secretarul de stat american Marco Rubio nu va participa, au declarat surse diplomatice, potrivit The Jerusalem Post.

Evenimentul are loc în paralel cu negocierile indirecte dintre Israel și gruparea teroristă Hamas în Egipt, vizând implementarea propunerii președintelui american Donald Trump pentru tranziția post-război a Fâșiei Gaza și consolidarea angajamentelor internaționale.

Diplomați europeni și arabi au subliniat că prezența Statelor Unite la întâlnire este esențială, chiar dacă Rubio nu va participa personal.

Potrivit unei surse diplomatice italiene, sprijinul pentru planul președintelui Trump este „singurul posibil", iar negocierile de la Paris vor contribui la clarificarea modalităților de implementare și la coordonarea acțiunilor comune ale statelor participante.

Întâlnirea din Paris a fost anunțată printr-o notă oficială trimisă delegaților, care menționa că evenimentul va continua discuțiile inițiate la Conferința ONU privind soluția celor două state. Aceasta prevede înființarea unui stat palestinian independent alături de Israel.

Reprezentanții Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Spaniei, Iordaniei, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Indoneziei, Turciei și Canadei urmează să participe la reuniune.

Un diplomat francez a declarat:

„Statele Unite și Israelul au fost ținute la curent cu planurile pentru întâlnire, iar agenda va include ajutor umanitar pentru Gaza, reconstrucția enclavei, dezarmarea grupării teroriste Hamas și sprijin pentru Autoritatea Palestiniană și forțele de securitate palestiniene."

Notele oficiale indică faptul că participarea Washingtonului va depinde de progresul negocierilor din Egipt. În cadrul reuniunii, se vor analiza contribuțiile financiare și logistice ale statelor participante la reconstrucția Gaza, precum și măsuri de securitate pentru stabilizarea regiunii.

De asemenea, vor fi discutate modalități de sprijinire a autorităților palestiniene în menținerea ordinii publice și în gestionarea infrastructurii critice, inclusiv electricitate, apă și servicii medicale.

Diplomații participanți au precizat că un accent deosebit va fi pus pe coordonarea ajutorului umanitar și prevenirea unui colaps al serviciilor de bază.

Planul pentru Gaza are potențialul de a influența semnificativ contextul politic și economic regional. Aplicarea acestuia ar putea consolida poziția internațională a președintelui Trump, în timp ce sprijinul colectiv al statelor europene și arabe va avea efecte directe asupra stabilității în Orientul Mijlociu.

Un diplomat european a subliniat:

„Coordonarea internațională este crucială pentru succesul planului. Fără implicarea tuturor actorilor majori, implementarea măsurilor propuse ar putea fi compromisă."

Experții anticipează că discuțiile de la Paris vor servi ca bază pentru decizii viitoare privind securitatea, reconstrucția și guvernanța în Gaza, influențând atât relațiile bilaterale, cât și angajamentele internaționale.