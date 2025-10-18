Puști de vânătoare, avioane-spion și lasere. Cursă tehnologică europeană pentru interceptarea dronelor

Pot puștile cu alice, avioanele-spion și laserele să protejeze Europa de următoarea incursiune a dronelor? Este întrebarea ale cărei răspunsuri au fost căutate în Polonia de o echipă a The Wall Street Journal.

Aparițiile suspecte ale dronelor rusești în Europa au obligat statele să caute modalități noi de a-și proteja spațiul aerian. După ce în ultimele săptămâni, suspectate că dronele rusești au încălcat spațiul aerian NATO, închizând aeroporturi și zdruncinând nervii cetățenilor, armatele și guvernele europene se află într-o nouă eră de conflict, cu o nevoie urgentă de a-și consolida apărarea.

Țările aliate sunt prinse între nevoia de a dezvolta soluții pe termen lung pentru a aborda amenințările hibride continue ale Rusiei și nevoia imediată de a ajuta civilii să se pregătească pentru următorul val potențial de drone. Soluțiile variază de la sisteme de apărare aeriană multistratificate până la antrenamente civile de tragere la țintă împotriva dronelor.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord se întrece în adoptarea de noi tehnologii care pot detecta dronele de la distanță și le pot elimina fără a irosi armament scump. De asemenea, analizează cum să confrunte incursiunile vehiculelor fără pilot atunci când vinovatul și intențiile acestora nu pot fi determinate.

Dronele din ultimele săptămâni au forțat închiderea aeroporturilor din Danemarca și au survolat cea mai importantă bază a forțelor aeriene din țară. Dronele au dispărut înainte să poată fi interceptate, lăsând autoritățile daneze fără dovezi cu privire la cei care le-au trimis. În Polonia, avioanele de război NATO au doborât mai multe drone rusești luna trecută.

Polonia și Danemarca se numără printre cei mai fideli aliați ai Ucrainei în timp de război și acum apelează la sprijinul Kievului. Polonia este în contact cu Ucraina pentru a discuta despre cum să răspundă la amenințările cu drone, iar companiile daneze de apărare caută cunoștințe directe din țara sfâșiată de război despre tehnologia dronelor aflată în rapidă schimbare acolo.

Cabinetul german a convenit săptămâna trecută asupra unui proiect de lege care autorizează poliția să doboare dronele care reprezintă o amenințare imediată. Suedia a anunțat vineri că va investi aproximativ 370 de milioane de dolari în noi sisteme anti-drone, inclusiv arme pentru doborârea aeronavelor fără pilot, interceptoare de drone și senzori de bruiaj.

Două aeronave de supraveghere britanice au efectuat joi o misiune de 12 ore de-a lungul frontierei cu Rusia, susținute de forțele americane și NATO, impulsionate de recentele incursiuni.

Apărarea Europei împotriva dronelor implică mai mulți pași: detectarea și identificarea vehiculelor fără pilot, decizia de a le neutraliza și exercitarea de presiune dinspre cer pentru a descuraja inamicii să le lanseze.

Incursiunile dronelor i-au determinat pe oficialii europeni să accelereze construcția unui așa-numit zid de drone pe flancul estic al NATO, utilizând noi tehnologii, cum ar fi detectarea acustică și laserele. Aceste planuri, la care contribuie șase țări NATO, au fost puse în mișcare anul trecut, dar nu au găsit finanțare din partea Uniunii Europene.

„Zidul dronelor a fost decis cu luni în urmă; ceea ce ne îngrijorează este lipsa de înțelegere a urgenței în rândul aliaților noștri”, a declarat Marko Mihkelson, șeful comisiei parlamentare de politică externă a Estoniei.

Unii experți spun că ideea unui zid dă o impresie greșită despre cum să oprească dronele. Pentru țările din Europa de Vest, prevenirea atacurilor cu drone are loc și mai departe de granițele estice ale NATO. Danemarca a declarat că dronele care au încălcat recent spațiul său aerian au fost lansate din vecinătatea țării, nu de departe.

„Un zid al dronelor este poate cel mai bine înțeles ca o apărare la granița cu Rusia, dar este la fel de important să existe o apărare similară în profunzime”, a declarat Hans-Christian Mathiesen, vicepreședinte al programelor de apărare la Sky-Watch, un producător danez al unui tip de dronă de luptă cu aripi fixe utilizată în Ucraina. „Atâta timp cât avem societăți la fel de deschise, există nenumărate modalități de a aduce drone.”

De la recentele incidente cu drone, forțele armate daneze au instalat radare Doppler lângă cel puțin două dintre bazele survolate, Aeroportul Copenhaga și o bază aeriană din Skrydstrup, care găzduiește majoritatea avioanelor de vânătoare F-16 și F-35 ale țării. Radarele, produse de compania daneză de inginerie Weibel, sunt similare cu cele instalate de companie pe Aeroportul Charles de Gaulle pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Dronele deasupra zonelor civile pun guvernelor în fața unei dileme cu privire la modul de reacție. Perturbările aeroportuare, de exemplu, cad în general sub jurisdicția autorităților de securitate internă sau a ministerelor de interne, dar pot necesita protecția armatei. Acest lucru poate încetini aprovizionarea cu materiale de apărare cruciale.

„Dacă trebuie să furnizăm soluții, cui le trimitem, cine are bugetele, cine sunt factorii de decizie?”, a spus Peter Røpke, directorul executiv al Weibel.

Detectarea eficientă a dronelor se bazează pe cernerea unor cantități vaste de informații din traficul aerian și naval și pe răspunsul la o amenințare reprezentată de drone în câteva secunde, mai degrabă decât în ​​ore. Acest lucru necesită mai multe tipuri de senzori, inclusiv radare, camere electro-optice și cu infraroșu și inteligență artificială, combinate într-un singur sistem, a declarat Jesper Bøhnke, vicepreședinte executiv și director tehnologic al producătorului de radare Terma Group, cu sediul în Danemarca.

„Este nevoie de o combinație incredibil de complexă de sisteme care interacționează complet fără probleme”, a spus el.

Odată ce o dronă este detectată, decizia de a o doborî implică o evaluare a riscurilor și a costurilor. O dronă prăbușită poate provoca pagube și victime la sol. Țintirea ei cu rachete poate epuiza rapid arsenalele prețioase dacă incursiunile dronelor devin rutină.

O soluție: puștile de vânătoare. Forțele armate daneze au primit luna trecută o comandă mare de puști de vânătoare după ce au accelerat o comandă existentă și s-au grăbit să instruiască instructori din marină, forțele aeriene și armată pentru a lovi dronele cu acestea.

Gigantul suedez din industria aerospațială și de apărare, Saab, a introdus în august prima sa rachetă dedicată special doborârii dronelor. Cu o rază de acțiune de 3 mile, racheta Nimbrix are un focos care poate detona în aer pentru a viza roiuri de drone la un cost relativ scăzut.

La începutul acestui an, Saab a introdus, de asemenea, un sistem modular de anti-drone care integrează un radar mobil cu o stație de armament la distanță, echipată cu mitraliere și componente de război electronic.

În colaborare cu forțele armate suedeze, Saab a produs sistemul în trei luni, având ca scop o inovație rapidă, în stilul Silicon Valley, pentru a satisface cerințele în continuă schimbare, a declarat Petter Bedoire, directorul tehnic al Saab. „În loc să stabilim standarde foarte înalte”, a spus Bedoire, „ne-am întrebat, dacă vrem rapid, ce putem obține?”

Compania speră să integreze complet sistemul Loke în toate unitățile NATO din timpul războiului până la sfârșitul anului.

Presiunea asupra Rusiei pe alte fronturi ar putea fi propriul factor de descurajare. Totuși, acest lucru necesită dovezi tangibile ale responsabilității Rusiei, lucru care nu este întotdeauna clar, având în vedere natura clandestină a atacurilor cu drone, a declarat Andreas Graae, șeful departamentului de cercetare de la Institutul pentru Tehnologie Militară din cadrul Colegiului Regal Danez de Apărare. El a avertizat că implicarea Rusiei în războiul hibrid ar putea escalada conflictul.

„În general, Rusia are sisteme care oferă o protecție mult mai bună împotriva atacurilor hibride decât noi”, a spus Graae.

Cu toate acestea, săptămâna trecută, guvernul danez a declarat că va intensifica inspecțiile de mediu ale navelor de la Skagen Red, unul dintre cele mai aglomerate ancoraje din Scandinavia, situat la capătul nordic al Danemarcei. Inspecțiile vor viza navele mai vechi, în special cele care aparțin rețelei clandestine de nave rusești, cunoscută sub numele de flota din umbră, care transportă petrol sancționat prin apele daneze.

„Trebuie să punem capăt mașinii de război a lui Putin. Acest lucru este valabil și pentru flota din umbră a Rusiei”, a declarat Morten Bødskov, ministrul danez pentru industrie, afaceri și afaceri financiare. „Vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție.”

În timp ce politicienii și militarii deliberează și procură echipamente, cetățenii sunt zdruncinați. La granița de est a Poloniei, unde primele drone au trecut în spațiul aerian aliat, locuitorii își dau seama singuri cum să răspundă la următoarea amenințare.

În Wyryki, unde o casă a fost distrusă recent după ce un avion de vânătoare a încercat să doboare una dintre dronele Gerbera low-cost ale Rusiei, Ewa Jablonska, dresoare de câini polițiști, a văzut o creștere a prezenței la cursurile sale de prim ajutor. O profesoară de educație fizică îi instruiește pe elevi cum să reacționeze la drone, iar primarul satului a început cursuri de tir cu skeet în weekend.

„Oricine este priceput la asta ar putea doborî o dronă”, a declarat primarul comitatului Wyryki, Bernard Blaszczuk. Soldații cu experiență pe câmpul de luptă spun că dronele sunt mai greu de lovit decât păsările.

Fost angajat în serviciul de grăniceri, Blaszczuk a trimis o scrisoare Ministerului Apărării, oferind forțelor armate să folosească o școală ca bază. De asemenea, a solicitat finanțare UE pentru construirea de adăposturi antiaeriene, după ce locuitorii din trei sate au votat recent pentru construirea acestora din fonduri bugetare.

„Toți vrem pace, dar uneori ești atacat și atunci trebuie să fii capabil să-ți aperi poporul”, a spus el.

La sesiunea de instruire în acordarea primului ajutor, aproape 30 de locuitori au învățat să acorde primul ajutor, pregătindu-se pentru următoarea apariție a dronelor.

Una dintre participante a fost Joanna Lesniewska-Gulwell, primarul satului vecin Horostyta-Kolonia. „Nu există nicio inițiativă din partea guvernului, așa că ne organizăm singuri”, a spus ea.