Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul său aerian, „dacă se depun eforturi pentru a obține pacea”

Aeronava președintelui rus Vladimir Putin, care va fi utilizată pentru deplasarea liderului de la Kremlin la Budapesta, unde este programată o întâlnire cu președintele american Donald Trump, ar putea primi permisiunea de a survola spațiul aerian al Bulgariei, a anunțat ministrul bulgar de externe, Georg Georgiev, citat de postul public de radio și relatat luni de agenția dpa.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a afirmat Georgiev.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene desfășurate la Luxemburg.

O variantă de traseu aerian de la Moscova către Budapesta ar presupune survolarea Mării Negre, a Bulgariei și a Serbiei, însă Bulgaria a interzis accesul aeronavelor rusești în spațiul său aerian după începutul invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Ca alternativă, avionul prezidențial ar putea fi redirecționat pe rute nordice, trecând peste Belarus și Polonia sau peste Marea Baltică, Germania și Republica Cehă, însă aceste opțiuni ar implica distanțe mult mai mari și dificultăți logistice considerabile.

Donald Trump a informat, în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare că echipele sale de consilieri urmează să se întâlnească în curând pentru a stabili detaliile unei întrevederi cu Vladimir Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război 'lipsit de glorie', dintre Rusia şi Ucraina", a precizat el, fără a indica data la care ar urma să aibă loc discuțiile.

Anterior, premierul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa este dispusă să găzduiască întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Având legături strânse cu ambii lideri, Orbán a transformat Budapesta, în ultimele luni, într-un posibil punct de contact diplomatic între Moscova și Washington. Totuși, Kremlinul a precizat că pregătirile pentru summit nu sunt încă finalizate și că „mai sunt multe de făcut” înainte de stabilirea unei date oficiale pentru întâlnire.