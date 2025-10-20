International

Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul său aerian, „dacă se depun eforturi pentru a obține pacea”

Comentează știrea
Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul său aerian, „dacă se depun eforturi pentru a obține pacea”Georg Georgiev. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Aeronava președintelui rus Vladimir Putin, care va fi utilizată pentru deplasarea liderului de la Kremlin la Budapesta, unde este programată o întâlnire cu președintele american Donald Trump, ar putea primi permisiunea de a survola spațiul aerian al Bulgariei, a anunțat ministrul bulgar de externe, Georg Georgiev, citat de postul public de radio și relatat luni de agenția dpa.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”,  a afirmat Georgiev.

Declarațiile au fost făcute în contextul unei reuniuni a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene desfășurate la Luxemburg.

Bulgaria și-a închis spațiul aerian pentru Rusia în 2022

O variantă de traseu aerian de la Moscova către Budapesta ar presupune survolarea Mării Negre, a Bulgariei și a Serbiei, însă Bulgaria a interzis accesul aeronavelor rusești în spațiul său aerian după începutul invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE
Trecerea la ora de iarnă reaprinde discuția despre sfârșitul schimbării ceasurilor în UE
Facturile din București depășesc marile orașe ale lumii. Costul rivalizează cu metropole precum New York
Facturile din București depășesc marile orașe ale lumii. Costul rivalizează cu metropole precum New York

Ca alternativă, avionul prezidențial ar putea fi redirecționat pe rute nordice, trecând peste Belarus și Polonia sau peste Marea Baltică, Germania și Republica Cehă, însă aceste opțiuni ar implica distanțe mult mai mari și dificultăți logistice considerabile.

Avionul lui Vladimir Putin

Avionul lui Vladimir Putin.Sursă foto: Captură video

Donald Trump face pregătiri pentru întâlnirea cu Vladimir Putin

Donald Trump a informat, în urmă cu câteva zile, pe rețelele de socializare că echipele sale de consilieri urmează să se întâlnească în curând pentru a stabili detaliile unei întrevederi cu Vladimir Putin.

„Preşedintele Putin şi cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război 'lipsit de glorie', dintre Rusia şi Ucraina", a precizat el, fără a indica data la care ar urma să aibă loc discuțiile.

Viktor Orban, încântat să îi primească pe cei doi lideri

Anterior, premierul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa este dispusă să găzduiască întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Având legături strânse cu ambii lideri, Orbán a transformat Budapesta, în ultimele luni, într-un posibil punct de contact diplomatic între Moscova și Washington. Totuși, Kremlinul a precizat că pregătirile pentru summit nu sunt încă finalizate și că „mai sunt multe de făcut” înainte de stabilirea unei date oficiale pentru întâlnire.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:00 - Cătălin Predoiu, primul ministru român de Interne primit oficial în Arabia Saudită
22:51 - Bulgaria i-ar putea permite lui Putin să traverseze spațiul său aerian, „dacă se depun eforturi pentru a obține pacea”
22:43 - Cea mai mare sumă pe care Sorinel Copilul de Aur a luat-o la o dedicație. Cine încasează, de fapt, banii
22:34 - Explozia din Rahova. Locuințele proprietarilor care nu au fost acasă, verificate de anchetatori
22:26 - Nicolas Sarkozy, ultima zi de libertate. Marți, 21 octombrie, va fi încarcerat în Penitenciarul La Santé
22:19 - Nicușor Dan despre Ceaușescu: Comunismul și Ceaușescu au făcut mult rău, dar exista un plan de țară

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale