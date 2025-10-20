O nouă ședință fără Plahotniuc. Procurorii cer prelungirea arestului în dosarul fraudei bancare

Republica Moldova. O nouă ședință de judecată în dosarul fraudei bancare s-a desfășurat astăzi la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din nou în absența principalului inculpat, Vladimir Plahotniuc. Fostul lider al Partidului Democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața magistraților, avocații săi declarând că acesta ar continua să „studieze materialele cauzei”.

În cadrul ședinței, procurorii au solicitat prelungirea măsurii de arest preventiv aplicate lui Plahotniuc, care urmează să expire pe 25 octombrie. Oligarhul este reprezentat în proces de avocatul Ion Vîzdoagă și de un apărător desemnat din oficiu. De la momentul extrădării sale, la 25 septembrie, Vladimir Plahotniuc nu a participat personal la niciuna dintre ședințele de judecată.

Potrivit datelor prezentate anterior de Procuratura Anticorupție, Plahotniuc ar fi beneficiat din frauda bancară de 39,28 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Informațiile au fost făcute publice în februarie 2023, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”, de către fostul procuror general interimar, Ion Munteanu, care declara că procurorii dețin suficiente probe pentru o eventuală condamnare.

Fostul lider democrat pledează nevinovat, însă riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc figurează ca inculpat în mai multe cauze penale. În dosarul „Metalferos”, el este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Procurorii susțin că între anii 2012 și 2019, compania de stat Metalferos ar fi fost implicată într-o schemă prin care metalele erau vândute la prețuri reduse prin intermediul unor firme controlate din umbră, fiind apoi revândute cu un adaos comercial de 27%. Prejudiciul estimat depășește 1,2 miliarde de lei. În iulie 2022, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest în contumacie pe numele oligarhului, menținut ulterior de Curtea de Apel.

Numele lui Plahotniuc apare și în dosarul „Punga Neagră”, deschis după difuzarea imaginilor în care fostul președinte Igor Dodon primea o pungă cu bani. Potrivit anchetatorilor, Dodon ar fi pretins și primit de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari pentru finanțarea cheltuielilor curente ale Partidului Socialiștilor, inclusiv plata salariilor angajaților.

În schimb, Dodon ar fi urmat să intervină pe lângă oficiali de la Moscova pentru obținerea unor condiții politice favorabile pentru Partidul Democrat și pentru Plahotniuc personal, inclusiv formarea unei coaliții PDM–PSRM și protejarea intereselor oligarhului în dosarele sale din Rusia. Cei vizați resping acuzațiile.

Fostul lider PDM mai este vizat și în ancheta privind achiziția frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte. Potrivit investigațiilor jurnalistice, Plahotniuc ar fi încasat bani din fiecare act emis de Agenția Servicii Publice în perioada 2014–2019.

Investigațiile jurnalistice arată că firmele conectate la oligarh au beneficiat de transferuri de la o companie lituaniană care furniza blanchetele pentru acte moldovenești. Traseul banilor ducea prin rețele de off-shore-uri din Cipru și Hong Kong, până la entități din Emiratele Arabe Unite.