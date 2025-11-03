Dragnea, exclus de pe lista invitaților la Congresul PSD. Explicațiile lui Grindeanu

Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a clarificat luni o întrebare intens discutată în ultimele zile: fostul lider al formațiunii, Liviu Dragnea, nu va fi invitat la Congresul PSD din 7 noiembrie.

Evenimentul marchează un moment important pentru partid, întrucât va fi ales oficial noul președinte, iar Grindeanu este singurul candidat înscris în competiție. El a spus că Dragnea nu va fi invitat din cauza declarațiilor făcute.

„Nu. E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”, a explicat liderul interimar al PSD.

Declarația vine după ce Liviu Dragnea s-a plâns public, în mai multe rânduri, că este marginalizat politic, deși susține că a contribuit decisiv la construcția partidului modern. Grindeanu, însă, a subliniat că invitațiile au fost trimise doar către cei care pot participa fără restricții și care „au rămas deschiși dialogului politic”.

În același context, Sorin Grindeanu a menționat că a purtat discuții cu mai mulți foști președinți ai PSD. „Am mai vorbit cu Viorica Dăncilă, care e plecată în acea perioadă, deci nu poate să vină. Și am mai vorbit cu Victor Ponta, care va veni”, a spus Grindeanu, precizând că și alți foști lideri au fost contactați personal.

Printre cei invitați la eveniment se numără Adrian Năstase și Mircea Geoană, două nume cu greutate în istoria partidului.

„Am și vorbit cu Adrian Năstase și cu Mircea Geoană și cred că de aici trebuie să începem”, a subliniat Grindeanu, sugerând că PSD are nevoie de o reconciliere internă pentru a merge mai departe. „Dacă noi nu ni-i aducem înapoi pe toți cei care au contribuit, cu bine sau cu mai puțin bine, dar au încercat să facă bine, nu vom reuși să clădim pe baze corecte”, a adăugat liderul interimar.

Congresul PSD din 7 noiembrie se anunță a fi mai mult decât o simplă formalitate de alegere a conducerii. Evenimentul este privit ca o etapă de reașezare a partidului după o perioadă de frământări interne și pierderi de imagine.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri din politica românească a ultimului deceniu. După condamnarea sa și perioada petrecută în detenție, acesta a încercat o revenire timidă în spațiul public, însă fără succes notabil.

Deși continuă să critice actuala conducere a PSD, Dragnea nu mai are un rol activ în partid și nici nu mai este privit ca un potențial aliat politic.

Congresul PSD din 7 noiembrie va aduna sute de delegați din toată țara, fiind așteptat să stabilească viitoarea linie de conducere și strategia politică pentru următorii ani.