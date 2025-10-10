Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, susține că România ar urma pași specifici pentru a fi preluată treptat de puteri externe și interne, prin sărăcirea populației, inducerea fricii și afectarea capitalului autohton. El a mai spus în emisiunea lui Marius Tucă , de pe gândul.ro, că țara ar putea deveni un posibil teatru de război, iar modelul Franței sub Macron ar fi folosit ca reper în politica internă românească.

„Când vrei să preiei controlul total al unei țări, sunt niște pași pe care trebuie să îi faci. Unul dintre acești pași este sărăcirea populației, a început și urmează mai rău. După asta, alimentarea unei frici permanente, cu diverse ținte, cu diverse cauze. Lumea să stea săracă, dar în afară de asta îmi e frică că vine Putin peste noi, îmi e frică de ciclon, după care vine vortexul polar, e la ușă. Oamenii nu trebuie să mai aibă timp să se gândească la proteste, trebuie să aibă mereu o frică de ceva și probleme cu ce pun mâine pe masă”, a spus Dragnea.

El a adăugat că micile firme sunt afectate sever și intră în faliment sau insolvență, iar fermele românești sunt lovite puternic, cu excepția unor investitori străini care mai mențin agricultura.

Fostul lider PSD a mai declarat că amplasarea celei mai mari baze NATO pe teritoriul României ar putea transforma țara într-un punct central într-un conflict între Europa și Rusia. El a menționat că Polonia și Bulgaria nu mai acceptă să fie pioni în astfel de planuri, rămânând doar România și Republica Moldova în această poziție.

„Mai este și partea economică. Sunt multe firme franțuzești. Nu mai vorbesc de asta. Deci, o colonie este colonie și atât. Adică, este mulsă de resurse. Coloniile nu erau folosite ca teatru de război. Acum, România riscă să fie folosită ca teatru de război. Din moment ce faci cea mai mare bază NATO în România, pentru un război cu Rusia, ăla te consideră pe tine țintă important, având cea mai mare bază NATO. Sau nu? Că poate nu înțelegem noi”, a spus Dragnea.

Dragnea a comparat situația României cu Franța sub conducerea lui Emmanuel Macron. El susține că Macron a fost educat și promovat de instituții susținute de familia Rothschild și că a implementat politici care au generat haos social, economic și instabilitate.

„Uite-te la Franța, ca să vezi de unde a plecat Franța când a venit Macron președinte și unde e azi. Mai adaugă la asta efectele îngrozitoare ale migrației uriașe, cu infracționalitate, violență pe străzi, crime, răpiri și insecuritate permanentă în orașe mari și mici. M-am tot gândit cine a avut susținere aproape exclusivă pentru Nicușor Dan, pentru Bolojan? Macron. Ce se întâmplă în România seamănă cu ce se întâmplă în Franța. Care e cel mai mare contingent de trupe militare care se găsesc azi în România? Trupele franceze”, a mai afirmat Dragnea.