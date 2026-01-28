Motivul pentru care Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung

Elena Lasconi, fostul lider USR și primar al orașului Câmpulung Muscel, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al filialei locale aUSR, invocând lipsa timpului necesar pentru a se ocupa de această responsabilitate. Ea a explicat că stă câte 12 ore la primărie, nu are viceprimar și nici city manager și că funcția de președinte USR este un job serios care necesită implicare constantă.

Lasconi a respins informațiile din presa locală care sugerau că demisia ar fi legată de nemulțumirile unor membri USR privind deszăpezirea orașului. Ea a spus că această atribuție ține de primar și nu de funcția de președinte al filialei: „Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu dezăpezirea, care ține de primar?”.

Elena Lasconi a fost aleasă președinte al USR Câmpulung Muscel în iunie 2024 și a demisionat în mai 2025, după scorul slab obținut de partid la alegerile prezidențiale. În decembrie 2024, liderul USR Dominic Fritz a afirmat că legea nu îi permite lui Lasconi să plece singură din partid și că probabil își dorește să fie exclusă pentru a-și păstra mandatul de primar. Aceste declarații au venit după ce Lasconi, în contextul anunțării rezultatelor parțiale care îl dădeau câștigător pe candidatul liberal Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, a postat pe Facebook mesajul „O zi bună pentru democrație”, însoțit de o fotografie alături de Ciucu.

Anterior, Lasconi a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan și a Executivului, afirmând că președintele „nu are nicio legătură cu moralitatea și este mincinos”, iar Guvernul este „cel mai rău guvern din istoria României, din ultimii 35 de ani”.

Elena Lasconi a candidar la alegerile prezidențiale din 2024, ulterior anulate de Curtea Constituțională a României. Ea a intrat în turul II alături de Călin Georgescu, după ce l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD) cu aproximativ 2.700 de voturi.