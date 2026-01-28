Politica

Motivul pentru care Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung

Elena Lasconi. Sursa foto: Captură de ecran Youtube
Elena Lasconi, fostul lider USR și primar al orașului Câmpulung Muscel, a anunțat că demisionează din funcția de președinte al filialei locale aUSR, invocând lipsa timpului necesar pentru a se ocupa de această responsabilitate. Ea a explicat că stă câte 12 ore la primărie, nu are viceprimar și nici city manager și că funcția de președinte USR este un job serios care necesită implicare constantă.

Elena Lasconi a spus că demisia nu are legătură cu deszăpezirea

Lasconi a respins informațiile din presa locală care sugerau că demisia ar fi legată de nemulțumirile unor membri USR privind deszăpezirea orașului. Ea a spus că această atribuție ține de primar și nu de funcția de președinte al filialei: „Ce treabă are funcția de președinte USR Câmpulung cu dezăpezirea, care ține de primar?”.

Conflictul din USR și felicitările pentru Ciprian Ciucu

Elena Lasconi și Ciprian Ciucu

Sursa foto: Facebook/Elena lasconi

Elena Lasconi a fost aleasă președinte al USR Câmpulung Muscel în iunie 2024 și a demisionat în mai 2025, după scorul slab obținut de partid la alegerile prezidențiale. În decembrie 2024, liderul USR Dominic Fritz a afirmat că legea nu îi permite lui Lasconi să plece singură din partid și că probabil își dorește să fie exclusă pentru a-și păstra mandatul de primar. Aceste declarații au venit după ce Lasconi, în contextul anunțării rezultatelor parțiale care îl dădeau câștigător pe candidatul liberal Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei, a postat pe Facebook mesajul „O zi bună pentru democrație”, însoțit de o fotografie alături de Ciucu.

Anterior, Lasconi a lansat critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan și a Executivului, afirmând că președintele „nu are nicio legătură cu moralitatea și este mincinos”, iar Guvernul este „cel mai rău guvern din istoria României, din ultimii 35 de ani”.

Elena Lasconi a candidar la alegerile prezidențiale din 2024, ulterior anulate de Curtea Constituțională a României. Ea a intrat în turul II alături de Călin Georgescu, după ce l-a depășit pe Marcel Ciolacu (PSD) cu aproximativ 2.700 de voturi.

Proiecte speciale