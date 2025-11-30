Elena Lasconi: Președintele e produsul sistemului. Guvernul e un dezastru

Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că președintele Nicușor Dan „nu are nicio legătură cu moralitatea”, este „mincinos”, „răzbunător” și „produsul sistemului”, acuzându-l că a înșelat electoratul în campanie și că nu poate uni România. Ea a mai spus că șeful statului și ministrul demisionar al Apărării, Ionuț Moșteanu, sunt „din același aluat de mincinoși și trădători”, iar actualul Executiv este „cel mai rău guvern din ultimii 35 de ani”.

„Eu văd pe cine avem la Cotroceni. Este președintele pe care-l merităm. Și, așa cum am spus-o de foarte multe ori, e păcat că nu ne uităm la moralitatea politicienilor. Președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea, este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing, este un om rău, orgolios și răzbunător”, a spus Lasconi la Digi 24.

Fosta candidată la Cotroceni a mai declarat că reacțiile ei nu vin din frustrare electorală: „Acum ați putea crede că poate sunt supărată. Dar nu mai simt nimic, mă credeți? A fost un an greu pentru mine, un an greu pentru țară. Și nu suntem divizați în două tabere, suntem divizați în mai multe. Ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni.”

Lasconi l-a atacat și pe ministrul demisionar al Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îl vede ca pe o copie a președintelui.

„Președintele Nicușor Dan și Moșteanu sunt făcuți din același aluat, de mincinoși, de trădători, de oameni pe care nu te poți baza. Cred că ar fi obligatoriu, atunci când cineva își dorește să intre în politica mare, să vedem un CV al moralității. Nicușor Dan are un CV beton, dar caracterul? E vreo diferență între el și Moșteanu? Tot același aluat.”

Lasconi crede că actualul Executiv este un dezastru: „Sunt atât de supărată încât aș putea să spun, văzând cât de mult îi afectează pe câmpulungeni, că este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani.”