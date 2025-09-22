Elena Lasconi, dezvăluiri despre publicarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta

Fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, a declarat, duminică seara, la Antena 3 CNN, că momentul în care a adus în spațiul public fotografiile în care se presupune că apar Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta a „jucat” în favoarea contracandidatului ajuns în turul al doilea. Adică al lui Jicușor Dan. „Cu 10% nu intram în turul 2. Dar pe el l-a ajutat”, a spus Lasconi.

Întrebată dacă acela a fost și momentul în care a pierdut alegerile, Lasconi a răspuns: „Este momentul în care a câștigat el alegerile, nu am pierdut eu. Pentru că eu eram la 10% atunci. Și decizia de a le publica a fost tocmai în sensul acesta. La 10% noi nu aveam cum să intrăm în turul 2”.

Lasconi a relatat și cum a decis să arate fotografiile, deși nu avea convingerea că sunt reale: „M-am gândit, m-am uitat la ele, eu n-am spus nicio secundă dacă ele sunt sau nu sunt reale. Am zis că ar trebui să dea un răspuns Nicușor Dan.”

Ea a susținut că reacțiile publice au avut și un filon misogin: „Nicușor Dan are (...) un comportament de un copil care a fost defavorizat toată viața lui și trebuie să fie protejat. Într-o femeie e mult mai ușor să dai. Și încă suntem într-o societate misogină. E mult mai ușor să dai, să o umilești, să o înjuri, să o faci în toate felurile și să o reduci la tăcere și eventual să o trimiți și la cratiță cu un șut în fund, dacă se poate.”

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor generate de respectivele imagini – despre care s-a presupus ulterior că ar fi false – și al impactului lor asupra finalului de campanie și a ecuației electorale din turul doi.

Pe scurt, când a publicat fotografiile, Elena Lasconi a spus – într-un video pe Facebook – că le face publice „pentru transparență”, fără a da verdicte, cerând explicații celor vizați. Câteva citate-cheie din mesajul ei de atunci: „Decât să ascund adevărul, mai bine pierd… Adevărul e mai important pentru mine decât orice, chiar și decât funcția de președinte al României.” Sau că nu are nimic de pierdut: “Dar voi aveți totul de câștigat… Nu am dat verdicte. Nu am acuzat. Am spus simplu: Avem nevoie de explicații.” Părea destul de sigură de veridicitatea lor și anunța că refuză să fac jocurile lor, chiar cu prețul de a pierde această cursă. Era pregătită ca povestea să se mute în justiție.

Ulterior, Nicușor Dan și Victor Ponta au negat veridicitatea imaginilor și au depus plângeri penale, lucru consemnat în aceleași materiale de presă.