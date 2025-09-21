Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor retrage singuri!

Elena Udrea susține că sistemul judiciar dă semne vizibile de schimbare în bine, deși „mai sunt sincope” și funcționarea „depinde, uneori, de cei care sunt în cauză”. „Am văzut decizii extrem de curajoase de la ICCJ și cred că și de la Curtea de Apel București”, a declarat aceasta, exprimându-și speranța într-o reformă reală a Justiției. „Mai degrabă înclin să am încredere pe mai departe”, a adăugat Elena Udrea, într-o intervenție duminică seara, la Realitatea TV.

Referindu-se la Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, figuri adesea invocate în dezbaterea despre influența serviciilor în actul de justiție, Udrea a afirmat: „Nu știu care este situația domnului Coldea și Dumbravă, însă chiar dacă ar mai fi rămășițe ale sistemului prin justiție, înclin să cred că foarte curând vom vedea cum se curăță lucrurile și cum oamenii aceștia, cei care au mai rămas dintre ei, fiindcă mulți s-au pensionat, se vor retrage singuri.”

În legătură cu dosarul Coldea, Udrea a dezvăluit anterior că a fost scoasă din închisoare pentru a fi audiată: „Cu plăcere am dat declarații!”. Totodată, ea a declarat că aceștia au o influență considerabilă. Mai ales prin Grupul de la Cluj.

Declarațiile de acum se înscriu pe linia pozițiilor exprimate de Udrea în ultimii ani, când a criticat constant ceea ce a descris drept influențe nelegitime ale unor structuri din zona serviciilor asupra Justiției. În intervenții anterioare, ea a vorbit despre existența unui „sistem” care ar fi modelat dosare și cariere, invocând adesea nume de foști oficiali și teme precum „câmpul tactic”.

Noutatea mesajului actual constă în nuanțarea tonului. De la accentul pe denunțarea presiunilor, Udrea trece la sublinierea unor hotărâri pe care le consideră „curajoase” la instanțele superioare și la așteptarea că „rămășițele” acestui sistem se vor estompa prin retragerea actorilor implicați.

Rămâne de văzut dacă optimismul Elenei Udrea privind direcția instanțelor se va confirma printr-o serie mai amplă de decizii considerate „curajoase” și dacă investigațiile care implică nume grele din zona serviciilor vor aduce clarificări. Pentru moment, mesajul ei combină critica veche la adresa ingerințelor cu încrederea că Justiția se află pe un drum de resetare instituțională.

Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, alături de avocatul Doru Trăilă, au fost trimiși în judecată de procurorii DNA pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență (câte două fapte), spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii/activități (autorat sau complicitate).

Aceștia în perioada 2018–2024, inculpații ar fi constituit un mecanism de „consultanță” care ar fi promis „rezolvarea” sau „protecția” în dosare ori litigii, folosind influența pretinsă și rețeaua de contacte.

Trimiterea în judecată a fost anunțată oficial de DNA la data de 3 iulie 2025.