Social

Autoritatea Vamală Română anunță controale de amploare la produsele alimentare din import

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat, luni, demararea unei acțiuni operative de amploare care vizează transporturile de produse alimentare perisabile aduse din import. Măsura a fost luată ca urmare a analizelor de risc realizate de specialiști vamali, care au semnalat posibile nereguli și fraude în comerțul cu astfel de produse.

Autoritatea Vamală Română a anunțat controale

Potrivit comunicatului oficial, controalele urmăresc mai multe aspecte: diferențele dintre cantitățile declarate și cele transportate, subevaluarea mărfurilor, declarațiile incorecte privind natura și originea produselor, dar și introducerea pe piață a unor alimente neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare.

„Transporturile sunt oprite și supuse unor verificări complexe, inclusiv control fizic al mărfurilor, prelevare de probe și verificarea documentelor de însoțire, pentru a se confirma respectarea reglementărilor vamale, fiscale și de siguranță alimentară”, se arată în comunicat.

Autoritatea a precizat că, dat fiind caracterul perisabil al produselor, acestea sunt direcționate către locații declarate sub sigiliu vamal și monitorizare, iar eliberarea lor în circulație comercială va fi permisă doar după ce se confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor legale.

Zonele vizate

Acțiunea se desfășoară în colaborare cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și implică echipe mobile ale AVR, mobilizate pe principalele puncte de intrare în țară și pe rutele interne de transport către destinațiile finale. Zonele vizate includ Giurgiu, Negru Vodă, Calafat, Ilfov, dar și alte rute interne importante pentru distribuția mărfurilor.

Scopul acțiunii

Scopul acțiunii este dublu: prevenirea și combaterea fraudelor vamale și fiscale, dar și protecția consumatorilor, prin asigurarea că produsele alimentare aflate în circulație respectă standardele de siguranță și calitate.

Autoritatea Vamală Română a transmis că aceste controale fac parte dintr-un program mai larg de monitorizare și supraveghere a importurilor de produse perisabile, pentru a garanta respectarea legii și a intereselor financiare ale statului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

