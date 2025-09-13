Una din cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, lovită cu drone de Ucraina

O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bashneft a luat foc în republica rusă Başchiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de Reuters.

Guvernatorul regional Radîi Habirov a declarat că rafinăria, una dintre cele mai mari din Rusia, a fost atacată de cel puțin două drone, dintre care una a căzut direct în incinta instalației. „Facilitatea de producție a fost ușor avariată, iar incendiul este în prezent stins. Nu există victime”, a precizat Habirov.

Atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești au devenit tot mai frecvente în strategia de apărare a Ucrainei, având ca scop perturbarea aprovizionării cu combustibil destinat operațiunilor militare și reducerea veniturilor care finanțează războiul.

Spre deosebire de precedentele atacuri, acestea au loc în timpul zilei și la distanțe considerabile de frontiera ucraineană. Başchiria se află la aproximativ 900 de kilometri de granița cu Ucraina. Ministerul rus al Energiei și oficialii Bashneft nu au oferit declarații imediate privind amploarea pagubelor sau calendarul reluării producției. Autoritățile locale au precizat că operațiunile rafinăriei vor fi evaluate și reluate după verificarea completă a integrității instalațiilor.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a transmis că oricine dorește să pună capăt acestui război trebuie să ia măsurile necesare pentru a opri mașina de război a Rusiei: „Contăm pe pași puternici din partea Statelor Unite, în cooperare cu alții – sancțiuni puternice și politici tarifare – care vor servi drept argument pentru mulți din întreaga lume.

Toată lumea vede că războiul Rusiei împotriva Ucrainei este războiul lui Putin. Toată lumea vede că dronele rusești care atacă Polonia sunt și războiul lui Putin. Și acesta este un avertisment nu doar pentru Polonia, ci pentru întreaga Europă. Dronele rusești pot călători distanțe mult mai mari. Acesta este deja un război foarte lung - un război al ambițiilor, capacităților și bugetului Rusiei - și, prin urmare, un război al petrolului rusesc, gazului rusesc, uraniului rusesc și alte resurse rusești care umplu cuferele lui Putin”.

Zelenski a venit și cu u îndemn pentru toți partenerii: „Îndemn toți partenerii să nu mai caute scuze pentru a nu impune sancțiuni speciale – toți partenerii: Europa, Statele Unite, G7 și statele G20. Pacea este o cale – una care trebuie dusă de la război la pace. Toată lumea trebuie să meargă pe această cale, iar sancțiunile fac parte din ea. Dacă Putin nu vrea pace, trebuie forțat să o facă. Războiul lui Putin se va termina atunci când el – și numai el – nu-l mai poate continua”, a mai transmis Zelenski pe Facebook.